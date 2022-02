WykresDnia: Bundy w górę

Rynki stóp procentowych są skłonne postrzegać ekonomiczną szklankę jako zapełnioną w połowie. Dzisiejsza bazowa inflacja CPI w strefie euro może dodatkowo pogłębić udręki na rynku obligacji. Niezależnie od tego, czy Lagarde skłania się do jutrzejszych podwyżek w 2022 r., wkrótce przyjrzymy się całemu rynkowi obligacji w EUR z dodatnimi rentownościami - uważają analitycy ING. Spadek realnych stóp w USA po posiedzeniu FOMC był drastycznym ciosem. Jednak po publikacji ISM, realne rentowności ponownie wzrosły, sprowadzając z powrotem do obszaru 1,8 proc. Głównym katalizatorem był komponent cenowy ISM (nstitute for Supply Management, publikujący wskaźniki takie jak europejskie PMI). Patrząc na połowę lat 70-tych widać, że nawet przy osłabieniu aktywności pod wpływem Omicron, problem rezydualnej inflacji w rzeczywistości tylko się nasila, co wymaga odpowiedzi na całą tę jastrzębią retorykę Fed.

The whole of the German curve is set to trade with a positive yield next year, say @MarketsGarvey and @AntoineBouvet2https://t.co/l4WyKiet0E pic.twitter.com/E5araaN428