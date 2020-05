Nie przepłacaj, policz koszty, porównaj oferty

Załóżmy, że co miesiąc regulujesz pięć rachunków. Może cię to kosztować 600 zł rocznie albo możesz to robić za darmo. Za sam rachunek z kartą debetową możesz zapłacić 180 zł rocznie, ale też możesz to mieć bez kosztów. Nawet za krótką pożyczkę do pierwszego nie zapłacisz. o ile wybierzesz dobrą ofertę.