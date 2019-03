Rynek obligacji – jak zrobić dobrą emisję i pozyskać finansowanie

SR: Zgodnie z nową definicją „oferta publiczna papierów wartościowych oznacza komunikat skierowany do odbiorców w dowolnej formie i za pomocą dowolnych środków, przedstawiający wystarczające informacje na temat warunków oferty i oferowanych papierów wartościowych, w celu umożliwienia inwestorowi podjęcia decyzji o nabyciu lub subskrypcji tych papierów wartościowych. Niniejsza definicja ma również zastosowanie do plasowania papierów wartościowych poprzez pośredników finansowych". Podstawowym kryterium definicji przestała być minimalna liczba odbiorców w postaci co najmniej 150 osób, przez co komunikat skierowany nawet do jednej osoby będzie ofertą publiczną. Powyższe w połączeniu z obowiązkiem prospektowym istniejącym przy ofercie publicznej stanowiłoby poważne ograniczenie dla emitentów, ale rozporządzenie przewiduje szereg wyjątków od tego obowiązku, które obejmują m.in. ofertę papierów wartościowych skierowaną do mniej niż 150 osób, ofertę skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych oraz ofertę, która dotyczy papierów o jednostkowej wartości nominalnej min. 100 tys. euro. Z uwagi na ww. wyjątki zmiana definicji w istocie stanowiłaby głównie zmianę terminologii, gdyby nie daleko idąca inwencja krajowego ustawodawcy, który przygotował projekt ustawy wprowadzający obowiązek publikacji i zatwierdzenia memorandum informacyjnego dla ofert publicznych objętych pierwszym z wymienionych wyjątków od obowiązku prospektowego. Zgodnie z projektowanymi przepisami w danym roku kalendarzowym emitent będzie mógł przeprowadzić jedną ofertę publiczną kierowaną do mniej niż 150 podmiotów bez obowiązku sporządzenia prospektu ani memorandum, ale już każda kolejna oferta w tym samym roku kalendarzowym kierowana do mniej niż 150 podmiotów będzie wymagała opublikowania zatwierdzonego przez KNF memorandum informacyjnego. Na pocieszenie można wskazać, że projekt ustawy przewiduje wyłączenie, zgodnie z którym „nie stanowi oferty publicznej propozycja nabycia papierów wartościowych złożona oznaczonym adresatom, jeśli pomiędzy podmiotem składającym propozycję a jej adresatami zachodzą powiązania ekonomiczne, gospodarcze, osobowe lub inne tego rodzaju, że przyjęcie propozycji nie naruszy interesów tych osób, w szczególności w związku z łączeniem się lub podziałem spółki, emisją akcji z prawem poboru lub emisją akcji skierowaną do pracowników lub kadry zarządzającej ich emitenta. Liczba adresatów takiej propozycji w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać 149 osób".