Pośrednie obowiązki emitentów

Niemniej, aby te instytucje mogły ten obowiązek zrealizować, muszą uzyskać stosowne dane od emitentów. Przy czym rzecz dotyczy nie tylko spółek, które są dziś zobowiązane do raportowania czynników ESG (ok. 150 największych notowanych firm), ale wszystkich spółek, w których instytucje finansowe mają swoje udziały. Dla wielu emitentów konieczność zaraportowania takich danych za rok 2021 będzie olbrzymim zaskoczeniem i wyzwaniem, gdyż dotyczyć to będzie firm małych i średnich. Dlatego jako SEG zainicjowaliśmy działania, mające na celu określenie z wyprzedzeniem, jakie będą oczekiwania instytucji finansowych wobec spółek. Prace toczą się w 3 zespołach ( E, S, G) i ja mam przyjemność kierować jednym z nich.