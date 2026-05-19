Apator bardzo udanie wszedł w 2026 rok, notując wyraźną poprawę wyników rok do roku. W I kwartale 2026 r. Grupa zanotowała 20 mln zł skonsolidowanego zysku netto, co oznacza poprawę o 65 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 35 proc., do 47,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 332,9 mln zł i były o 17 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Reklama Reklama

Według wyjaśnień zarządu poprawa rentowności EBITDA wynikała z wyższych obrotów, poprawy efektywności operacyjnej i kontroli kosztów. Motorem poprawy przychodów w niedawno zakończonym kwartale były segmenty gazu i energii elektrycznej, które mogą pochwalić się wzrostem sprzedaży odpowiednio o 57 proc. i o 13 proc., do 91,8 mln zł i 141,4 mln zł przy porównywalnej rok do roku sprzedaży w segmencie wody i ciepła (99,7 mln zł).

– Polska wchodzi w fazę intensywnej modernizacji i przebudowy infrastruktury sieciowej. Przez lata poziom cyfryzacji sieci energetycznych pozostawał niższy niż w Europie Zachodniej, jednak obecnie obserwujemy wyraźne przyspieszenie inwestycji. Kluczowe kierunki tego procesu obejmują wdrożenia zaawansowanych systemów odczytowych (AMI) i digitalizację pracy operatorów systemów dystrybucyjnych, dalsze zwiększanie możliwości przyłączeń OZE, modernizację i automatyzację stacji transformatorowych. Obszary prowadzonych inwestycji są bezpośrednio powiązane z kluczowymi kompetencjami i ofertą Grupy Apator, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych wynikach sprzedaży urządzeń pomiarowych, aparatury łączeniowej, automatyki sieciowej i rozwiązań ICT dla klientów energetyki zawodowej – komentuje Maciej Wyczesany, prezes Apatora. – Za nami również kolejny bardzo dobry kwartał w segmencie wody i ciepła, gdzie – mimo niekorzystnych warunków pogodowych – obroty były porównywalne do I kwartału 2025 r. Do dobrych wyników mocno kontrybuował także segment gazu, który osiągnął rekordową sprzedaż kwartalną. To potwierdzenie naszej elastyczności operacyjnej i skuteczności strategii produktowej – co ostatecznie przyłożyło się na dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów całej Grupy i dalszą poprawę rentowności naszego biznesu – dodaje.

Grupa Apator realizuje projekty inwestycyjne ukierunkowane na rozwój nowych produktów i mocy produkcyjnych, realizując zapowiedzi dotyczące planowanego poziomu nakładów inwestycyjnych, które w 2026 roku mają wynieść ok. 80 mln zł.