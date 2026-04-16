Rosnący portfel zamówień Elektrotimu w połączeniu z wzrostem aktywności inwestycyjnej sprawiają, że jego zarząd z optymizmem patrzy na 2026 rok. – Na rynek patrzymy z optymizmem. Obserwujemy wysoki potencjał w obszarze infrastruktury elektroenergetycznej. Są kolejne przetargi ogłaszane przez PSE i operatorów systemów dystrybucyjnych. Drugi istotny sektor, gdzie szykują się rekordowe wydatki to szeroko pojęta obronność – wskazuje Maciej Posadzy, prezes Elektrotimu. – Widzimy rosnącą liczbę postępowań przetargowych. Staramy się brać udział w każdym przetargu, który. Intensywnie pracujemy nad zwiększaniem wartości backlogu, nie widzimy zagrożeń, by ten rok nie zakończył się zgodnie z przyjętym wewnętrznie planem – dodaje.

Grupa może pochwalić się rekordowym portfelem zleceń. Wartość portfela zamówień na koniec grudnia 2025 r. wyniosła 733 mln zł. Z tej kwoty 514 mln zł stanowią kontrakty w segmencie sieci elektroenergetycznych, a 219 mln zł w obszarze instalacji i infrastruktury. W 2026 r. Elektrotim zawarł już kontrakty o wartości 92 mln zł, a na 28 lutego 2026 r. portfel zamówień wynosił 737 mln zł, z czego około 400 mln zł przypada do realizacji w 2026 r., a 337 mln zł na lata 2027-2029.

Zarząd konsekwentnie podkreśla, że nie zamierza uczestniczyć w wojnie cenowej i nie jest zainteresowany kontraktami z niską marżą. - Rentowność jest dla nas priorytetem, dlatego nie chcemy pozyskiwać kontraktów na niskich marżach – wyjaśnia prezes. Przyznaje jednak, że spółka działa w otoczeniu presji kosztowej i należy to brać pod uwagę. – Celujemy w poprawę rentowności, ale nie możemy zapominać o otaczającej nas rzeczywistości, wysokich kosztów pracy czy kosztów usług podwykonawców – wskazuje.

Czytaj więcej Budownictwo Elektrotim pozytywnie zaskoczył rynek W odpowiedzi na lepsze od oczekiwań wyniki kwartalne elektroinstalacyjnej grupy Elektrotim jej akcje poszybowały w górę.

Z końcem 2025 r. Elektrotim opublikował strategię rozwoju zawierającą cele finansowe przewidziane do realizacji w pięcioletniej perspektywie. Zakłada w perspektywie do 2030 r. osiągnięcie 1 mld zł przychodów, przy EBITDA nie niższej niż 88 mln zł oraz zysku netto na poziomie 67 mln zł. – Czwarty kwartał pokazał naszą zdolność do generowania przychodów na poziomie blisko 240 mln zł kwartalnie. W momencie, gdy harmonogramy są spójne, jesteśmy w stanie realizować przychody na tym poziomie. To nas utwierdza w przekonaniu, że przy niewielkich zmianach czy rozbudowie struktur możemy realizować przychody na poziomie 1 mld zł rocznie, który jest celem strategicznym na 2030 r. – ocenia szef Elektrotimu.

W ocenie zarządu skala planowanych inwestycji w sektorze energetycznym w Polsce nastawionych przede wszystkim na rozwój i modernizację sieci elektroenergetycznych, odnawialne źródła energii oraz energetykę jądrową przekłada się na rosnącą liczbę projektów infrastrukturalnych i postępowań przetargowych, co w połączeniu z rekordowym backlogiem oraz rosnącym udziałem kontraktów wieloletnich będzie wspierać stabilność wyników i realizację celów strategicznych Grupy w kolejnych latach.

W 2025 r. Elektrotim wypracował 45,3 mln zł zysku EBITDA i 29 mln zł zysku netto, co oznacza spadek odpowiednio o 23 proc. i 46 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednocześnie przychody zwiększyły się o ponad 10 proc. do blisko 580 mln zł.