Zysk operacyjny wyniósł 28,86 mln zł wobec 17,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 47,34 mln zł wobec 34,97 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama Reklama

"Wyższe obroty, ale także systematyczna praca nad efektywnością operacyjną i skuteczna kontrola kosztów przełożyły się na wzrost poziomu marży EBITDA Grupy. Głównym rynkiem sprzedaży Grupy Apator pozostaje Polska. Ok. 36% sprzedaży Grupy w omawianym okresie stanowiły rynki eksportowe, z których największe to Niemcy, Czechy, Hiszpania, Turcja i Rumunia" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,94 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 283,72 mln zł rok wcześniej. Udział sprzedaży krajowej był na poziomie ok. 64% przychodów Grupy.

W segmencie Gazu kwartalna sprzedaż wyniosła 91,8 mln zł, tj. wzrost o 57% r/r. Obroty w segmencie Energii Elektrycznej wyniosły 141,4 mln zł (wzrost o 13% r/r), a w segmencie Woda i Ciepło 99,7 mln zł (spadek o 1% r/r).

Wskaźnik dług netto/ skorygowana EBITDA LTM był na poziomie 0,38x wobec 0,48x na koniec grudnia 2025 r., podano.

Grupa Apator konsekwentnie inwestuje w nowe produkty i moce produkcyjne, realizując zapowiedzi dotyczące planowanego poziomu nakładów inwestycyjnych, które w całym 2026 roku mają wynieść ok. 80 mln zł (realizacja capex po I kw. 2026 r. to 20,1 mln zł), podano.

"Polska wchodzi w fazę intensywnej modernizacji i przebudowy infrastruktury sieciowej. Przez lata poziom cyfryzacji sieci energetycznych pozostawał niższy niż w Europie Zachodniej, jednak obecnie obserwujemy wyraźne przyspieszenie inwestycji. Kluczowe kierunki tego procesu obejmują wdrożenia zaawansowanych systemów odczytowych (AMI) i digitalizację pracy operatorów systemów dystrybucyjnych, dalsze zwiększanie możliwości przyłączeń OZE, modernizację i automatyzację stacji transformatorowych. Obszary prowadzonych inwestycji są bezpośrednio powiązane z kluczowymi kompetencjami i ofertą Grupy Apator, co znajduje odzwierciedlenie w dobrych wynikach sprzedaży urządzeń pomiarowych, aparatury łączeniowej, automatyki sieciowej i rozwiązań ICT dla klientów energetyki zawodowej. Za nami również kolejny bardzo dobry kwartał w segmencie Wody i Ciepła, gdzie - mimo niekorzystnych warunków pogodowych - obroty były porównywalne do I kwartału 2025 r. Do dobrych wyników mocno kontrybuował także segment Gazu, który osiągnął rekordową sprzedaż kwartalną. To potwierdzenie naszej elastyczności operacyjnej i skuteczności strategii produktowej - co ostatecznie przyłożyło się na dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów całej Grupy i dalszą poprawę rentowności naszego biznesu" - podsumował prezes Maciej Wyczesany, cytowany w komunikacie.

"Warunki geopolityczne pozostają wymagające - wysoka inflacja kosztów materiałów i transportu może negatywnie wpływać na rentowność przedsiębiorstw w najbliższych miesiącach. Tym większe nadzieje wiążemy ze strategicznymi działaniami Unii Europejskiej, ukierunkowanymi na poprawę konkurencyjności europejskich firm oraz przyspieszenie rozwoju zdolności przemysłowych w Europie. Oczekujemy również efektów wdrożenia kryteriów local content na rynku krajowym, które mogą dodatkowo wzmocnić pozycję producentów działających w Polsce i UE" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 9,56 mln zł wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2025 r. miała 1 201,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.