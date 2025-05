Compremum miał 46,54 mln zł straty netto w 2024 r.

Strata operacyjna wyniosła 41,29 mln zł wobec 38,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 104,49 mln zł wobec 313,77 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2024 był trudnym okresem w naszej działalności, zdominowanym przez realizację oraz prowadzenie mediacji i rozmów z zamawiającymi na wiodących kontraktach budowlanych Grupy, tj. (1) budowy infrastruktury GSM-R w ramach konsorcjum z Nokia Networks i z Grupą Wasko dla PKP PLK S.A. oraz (2) rurociągu do przepompowywania solanki dla IKS Solino z grupy Orlen. W przypadku obu tych kontraktów Grupa oczekiwała na istotne rozstrzygnięcia, odpowiednio dotyczące zakończenia porozumieniem mediacji z PKP PLK oraz rozliczenia robót wykonanych dla IKS Solino. Brak rozstrzygnięć mediacji z PKP PLK S.A. prowadzonych aż do dnia zatwierdzenia sprawozdań rocznych do publikacji, wymusił wyraźne ograniczenie aktywności Grupy, spowolnienie prac na realizowanych kontraktach oraz konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania bieżącej działalności Grupy" - napisał prezes Bogusław Bartczak w liście dołączonym do raportu.

Zmniejszenie średnich przerobów miesięcznych na kontrakcie GSM-R, aktualizacja budżetu tego kontraktu oraz praktyczne zakończenie robót i odbiory techniczne na kontrakcie Solino dopiero po okresie sprawozdawczym odpowiadają za istotne zmniejszenie przychodów ze sprzedaży w ubiegłym roku, które pomimo redukcji kosztów stałych w skali całej działalności Grupy, doprowadziło do pogorszenia sytuacji finansowej Grupy, wskazał prezes.

"Mimo sytuacji opisanej powyżej, zarząd spółki ocenia, że Compremum S.A. i jej spółki zależne zachowują zdolność do kontynuowania działalności, pod warunkiem szybkiego i pozytywnego zakończenia mediacji z PKP PLK toczących się przed Prokuratorią Generalną. W ocenie zarządu uczestnicy mediacji potwierdzają wolę zawarcia porozumienia w zakresie uzgodnienia rzeczowych i finansowych warunków rozliczenia dotychczasowych prac oraz kontynuacji robót. Ponadto na podstawie informacji dostępnych publicznie oceniamy, że mediacje te powinny zakończyć się porozumieniem w najbliższym czasie, a rozliczenie wynikające z mediacji nastąpić w czerwcu br." - stwierdził Bartczak.