Wielton miał 141,88 mln zł straty netto w 2024 r.

"W Polsce rynek naczep i przyczep zmniejszył się o ponad 31 proc. r/r, spółki Wielton i Langendorf awansowały na drugą pozycję z udziałami na poziomie 13,2%. Wolumen sprzedaży Grupy Wielton w Polsce zmniejszył się o 38,7% do poziomu 3078 sztuk wobec 5021 pojazdów rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży ogółem z rynku polskiego wyniosły 422,7 mln zł wobec 713,8 mln zł przed rokiem. W czwartym kwartale ubiegłego roku spółka Wielton S.A. wdrożyła do swojego portfolio o naczepy i przyczepy do transportu drewna, jak również rozwiązania transportowe dla sektora obronnego" - napisano też w komunikacie.

Na rynku brytyjskim, który w okresie w 2024 roku zmniejszył się o ponad 22%, Grupa Wielton sprzedała 2513 sztuk pojazdów (prawie 31% mniej r/r), generując 322,7 mln zł przychodów ze sprzedaży ogółem, w porównaniu do 590,7 mln zł rok wcześniej. Z udostępnionych danych rejestracyjnych wynika, że spółka Lawrence David, która w swoim portfolio posiada nierejestrowane zabudowy last mile, uplasowała się na piątej pozycji z udziałami na poziomie 6,8%, podano dalej.

Na piątą pozycję z szóstej na zmniejszonym o 7,8% r/r rynku niemieckim, z udziałami na poziomie 2,6 proc. awansowały spółki Langendorf oraz Wielton GmbH. Klienci w tym okresie zarejestrowali 1214 pojazdów tych marek wobec 1197 sztuk w roku poprzednim. Łącznie Grupa Wielton na tym rynku sprzedała 1367 pojazdów, osiągając o niemal 9% wyższe przychody na poziomie 253,7 mln zł przychodów wobec 233,3 mln zł w 2023 r.

"W krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE), gdzie w 2024 roku postępowała walka cenowa, w analizowanym okresie czasu rynek zmniejszył się o niemal 19 proc. r/r. Udziały spółki Wielton wyniosły 6,1%, umacniając ją na piątej pozycji. Łącznie Grupa sprzedała tam 1 480 sztuk pojazdów, czyli o niemal 6% mniej r/r, osiągając przychody ze sprzedaży ogółem na poziomie 181,5 mln zł wobec 216,8 mln zł rok wcześniej" - czytamy dalej.

Na rynku włoskim spółki Viberti oraz Fruehauf utrzymały piątą pozycję z udziałami na poziomie 7,5%. Przy spadku rynku we Włoszech o 13 proc. r/r Grupa w okresie styczeń-grudzień 2024 roku sprzedała łącznie w tym kraju 891 pojazdów wobec 1 409 szt. rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 109,1 mln zł w porównaniu do 205,6 mln zł przed rokiem.

Na większym o 6,2% r/r rynku hiszpańskim spółka Guillén uplasowała się na ósmej pozycji odnotowując wzrost udziałów o 0,4 pkt proc. do 2,6%. W 2024 roku Grupa Wielton odnotowała niemal 4-proc. wzrost sprzedaży wolumenowej do poziomu 376 sztuk. Po dwunastu miesiącach przychody ze sprzedaży ogółem w tym kraju wyniosły 52 mln zł wobec 77,8 mln zł rok wcześniej. Spółka Guillén w ostatnim kwartale 2024 kontynuowała prace nad nową zabudową typu furgon.