Spółka Text (dawny LiveChat) jest najmocniej przecenioną spółką podczas wtorkowej sesji na warszawskiej giełdzie. Około godz. 10 akcje tanieją o ponad 13 proc. do 61,1 zł. Wyprzedaży towarzyszy duży obrót. Jego wartość sięgnęła już 5 mln zł. To reakcja na opublikowane szacunkowe wyniki za trzeci kwartał obecnego roku obrotowego.

Jakie wyniki ma Text

Spółka szacuje, że w III kwartale roku 2024/2025 odnotowała 21,43 mln USD otrzymanych płatności. To 0,4 proc. więcej w ujęciu rok do roku, ale o 6,2 proc. mniej kwartał do kwartału. Zarząd wyjaśnia, że opublikowane dane to efekt niższego udziału opłat rocznych w całości płatności w stosunku do poprzedniego kwartału i stanu sprzed roku.

W III kwartale roku finansowego szacunkowa wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów subskrypcyjnych (MRR, monthly recurring revenue) grupy z abonamentów wszystkich produktów na koniec grudnia 2024 r. wyniosła 7,1 mln USD, co oznacza wzrost o 9,4 proc. rok do roku i zwyżkę o 0,9 proc. kwartał do kwartału. Spółka podkreśla, że podawana wartość MRR nie uwzględnia płatności nieobjętych stałymi opłatami abonamentowymi.

Na koniec grudnia 2024 r. ARPL (średni miesięczny przychód przypadający na jedną licencję - tożsamy z wcześniej używanym terminem ARPU) flagowego produktu LiveChat wyniosło 178,6 USD wobec 173,9 USD na koniec września 2024 roku i wobec 156,4 USD przed rokiem. Z kolei ARPL produktu ChatBot wyniosło odpowiednio 144,3 USD wobec 148,1 USD na koniec września 2024 r. i 132,4 USD przed rokiem. W przypadku trzeciego produktu – czyli HelpDesku - ARPL wyniosło odpowiednio 210,2 USD wobec 191,1 USD na koniec września 2024 r. i 140 USD przed rokiem.