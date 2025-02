Grodno po trzech kwartałach roku obrotowego 2024/25 (okres od kwietnia do grudnia) zanotowało 15,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu do 10 mln zł zysku w analogicznym okresie poprzedniego roku. Strata operacyjna wyniosła 10,5 mln zł wobec 19,2 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 906,5 mln zł i były minimalnie wyższe niż rok wcześniej. W samym III kwartale roku obrotowego 2024/2025 (październik-grudzień 2024) Grodno miało blisko 300 mln zł przychodów, generując 9,4 mln zł zysku EBITDA, 6,8 mln zł zysku operacyjnego i 2,9 mln zł zysku netto.

Grodno mierzy się z rynkowymi wyzwaniami

Wyraźne pogorszenie wyników spółki to z efekt presji cenowej, co skutkowało zniżką generowanych marż lub ich stabilizacją na niskich poziomach, a także zmniejszonego popytu w znacznej mierze spowodowanego wstrzymaniem bądź zakończeniem wielu programów dotacyjnych. Najbardziej dotkliwe spadki objęły asortyment OZE, co było w dużej mierze wynikiem efektem spadku cen modułów fotowoltaicznych na światowym rynku. - Biorąc pod uwagę otoczenie, w jakim funkcjonowaliśmy, jesteśmy zadowoleni z uzyskanych wyników. W szczególności ostatnie trzy miesiące minionego roku kalendarzowego mocniej uwidoczniły efekty inicjatyw optymalizacyjnych i skuteczności naszej strategii budowania przewag konkurencyjnych w wielu obszarach i oferowania szerokiego asortymentu produktowego – komentuje Andrzej Jurczak, prezes Grodna.

Duże nadzieje pokłada w zapowiedzianych dużych inwestycjach na lata 2025-2026 finansowanych m. in. środkami z KPO oraz zwiększonej skali wypłat z NFOŚiGW. - Niezmiennie pozostajemy optymistycznie nastawieni co do naszych perspektyw długoterminowych, a już w tym roku nasza branża powinna odczuć impulsy propopytowe związane z zapowiedzianymi wzmożonymi programami inwestycyjnymi i zwiększonymi dotacjami promującymi redukcję śladu węglowego i transformację energetyczną - uważa prezes.

Podczas piątkowych notowań za akcje Grodna płacono na giełdzie 10,24 zł, co oznacza zniżkę o ponad 1,1 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi aktualnie prawie 160 mln zł.