Była nawet szansa na ustanowienie nowego historyczny szczyt notowań, ale w dalszej części sesji przeważyła jednak chęć realizacji zysku po ostatnich, efektownych zwyżkach i do głosu doszli sprzedający.

Według wstępnych szacunkowych danych w 2024 roku Lubawa miała 33,4 mln zł jednostkowego zysku netto, co oznacza wzrost o blisko 98 proc. w porównaniu do wyniku wypracowanego w poprzednim roku . Szacunkowy zysk netto ze sprzedaży wyniósł 49 mln zł wobec 33,7 mln zł w poprzednim roku. Jednostkowe szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 250,1 mln zł i były o ponad 62 proc. wyższe niż w poprzednim roku.

Czytaj więcej Firmy Lubawa pochwaliła się nowymi kontraktami. Akcje drożeją Wzmożony popyt na papiery spółki, będącej m.in. producentem sprzętu dla służb mundurowych, pojawił się w odpowiedzi na pozytywne informacje ze spółki o dwóch kolejnych zleceniach na dostawę sprzętu dla wojska. W efekcie podczas piątkowej sesji kurs akcji Lubawy zwyżkował nawet o ponad 6 proc., czemu towarzyszyły dużo wyższe niż zwykle obroty.

Lubawa: Kontrakty dla wojska procentują

Spółka będąca m.in. producentem sprzętu dla wojska wyjaśnia, że do poprawy przychodów przyczyniła się realizacja dostaw w ramach istniejących, istotnych kontraktów. W niedawno zakończonym roku Lubawa podpisała pozyskała kilka kolejnych sporych kontraktów o wartości od kilkunastu do kilkudziesięciu mln zł. Ponadto rozszerzyła umowę z Agencją Uzbrojenia z 2023 r. (umowa zawierała część gwarantowaną i opcjonalną) o dostawy w latach 2024-2025 ok. 15 tys. kompletów kamizelek kuloodpornych zintegrowanych Gryf. Wartość dodatkowego zamówienia wynosi ok. 160 mln zł brutto.

Akcje Lubawy od końca 2023 roku poruszają się w trendzie wzrostowym. W ostatnich miesiącach zwyżka jednak wyraźnie przyspieszyła. Licząc tylko od początku 2025 r. podrożały już o ok. 22 proc., a stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy to ponad 87 proc. Kapitalizacja spółki wynosi aktualnie prawie 800 mln zł.