Jeden z kontraktów opiewający na kwotę 20,3 mln zł netto został sfinalizowany zawarciem umowy ze Skarbem Państwa na dostawę w latach 2024-2026 Indywidualnych Ekranów Maskujących dla 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie. Umowa opiewa na kwotę 10,15 mln zł netto z możliwością zamówienia opcjonalnego uruchamianego w kolejnych latach, do maksymalnej wysokości 10,15 mln zł netto. - Harmonogram realizacji oraz pozostałe warunki zawartej umowy nie podlegają przekazaniu do publicznej wiadomości ze względu na związek z dziedzinami obronności i bezpieczeństwa Państwa - wyjaśnia Lubawa w komunikacie.

Reklama

Ponadto spółka podała, że jej oferta o wartości 42,9 mln zł netto na dostawę zestawów minersko-rozpoznawczych w latach 2024-2027, została wybrana najkorzystniejszą w postępowaniu 2 Regionalnej Bazy Logistycznej w Warszawie.

Przychody Lubawy w górę

Niedawno zarząd Lubawy zapewniał, że grupa jest w trakcie realizacji dużych zleceń, które będą widoczne w tegorocznych przychodach. Znalazło to potwierdzenie w wynikach za I kwartał. W tym okresie obroty grupy wzrosły rok do roku o prawie 40 proc., do 100,9 mln zł. Sytuację Lubawy odmienił wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, który zwiększył zainteresowanie jej ofertą produktów specjalistycznych, takich jak kamizelki kuloodporne czy hełmy. Grupa pozyskała kilka ważnych kontraktów.

Akcje Lubawy z końcem 2023 r. wróciły do łask inwestorów po kilkumiesięcznej korekcie kursu. Licząc tylko od początku tego roku, cena walorów wzrosła już o blisko 70 proc.