Ferro coraz więcej zarabia na armaturze sanitarnej

Czytaj więcej Firmy W Ferro powinno rosnąć znaczenie biznesu źródeł ciepła Zarząd obserwuje stopniowy powrót popytu na kotły gazowe. Co więcej, zakłada, że ten trend może utrzymać się w kolejnych kwartałach m.in. ze względu na szereg korzyści ekonomicznych i ekologicznych wynikających z wykorzystania tego źródła ciepła.

Ferro realizuje liczne inicjatywy strategiczne

Grupa trudniejszą sytuację na rynku wykorzystuje do realizacji licznych inicjatyw strategicznych, które mają ją dobrze przygotować do powrotu koniunktury. „Poszerzamy ofertę, zaczynamy coraz mocniej wychodzić z rozwiązaniami systemowymi w zakresie źródeł ciepła na rynki zagraniczne, dywersyfikujemy działalność, m.in. poprzez inwestycję w nową linię produkcyjną baterii w Czechach, której uruchomienie planujemy w połowie przyszłego roku. Analizujemy pod kątem sprzedaży nowe kierunki geograficzne - np. w Europie Południowo-Zachodniej - i stale patrzymy na to, co dzieje się na rynku, mając na uwadze potencjalne okazje biznesowe w obszarze M&A” - twierdzi Gątkiewicz.

Dodaje, że zarząd dba też o bezpieczną sytuację finansową grupy, dzięki której może kontynuować kluczowe projekty strategiczne i realizować atrakcyjną politykę dywidendową.