Grupa Ferro cały czas uzyskuje stosunkowo słabe wyniki w biznesie źródeł ciepła, jednym z trzech kluczowych obszarów prowadzonej działalności. Zarząd przekonuje, że to efekt przejściowych perturbacji związanych m.in. ze zmianami o charakterze legislacyjnym i ich interpretacją. W perspektywie średnio- i długoterminowej ocenia go jednak jako mający przed sobą bardzo dobre perspektywy wzrostu – tak w Polsce, jak i w całym regionie południowo-wschodniej Europy.

Kotły gazowe dają szereg korzyści ekonomicznych i ekologicznych

Zarząd Ferro obserwuje obecnie stopniowy powrót popytu na kotły gazowe, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach grupy w I kwartale. Co więcej, zakłada, że ten trend może utrzymać się w kolejnych kwartałach, choćby ze względu na szereg korzyści ekonomicznych i ekologicznych wynikających z wykorzystania tego źródła ciepła. Popyt wspiera także zaktualizowana unijna dyrektywy EPBD, która przewiduje dalsze utrzymanie kotłów gazowych na rynku, a nawet wsparcie finansowe dla układów hybrydowych wyposażonych w OZE oraz kocioł gazowy jako tzw. źródło szczytowe.

– Ostatnio dało się także słyszeć racjonalne wypowiedzi płynące z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w których przedstawiciele resortu wprost wskazywali, że nie ma mowy o zakazie użytkowania instalacji gazowych. W okresie chwilowego spowolnienia na tym rynku nie czekaliśmy z założonymi rękami i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tego, by oferować klientom kompleksowe rozwiązania i doradztwo w wyborze optymalnego źródła ciepła – przekonuje Wojciech Gątkiewicz, prezes Ferro.

Zarząd planuje ekspansję na rynkach zagranicznych

Dodaje, że obecnie sprzedaż w biznesie źródeł ciepła odbywa się głównie na rynku polskim, ale zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zarząd intensywnie pracuje nad zwiększeniem ich obecności na rynkach zagranicznych, co stopniowo powinno przełożyć się na wzrost sprzedaży.

– Jest to proces wieloetapowy, obejmujący – poza pozyskaniem i zatowarowaniem dostawców – edukację rynku, budowę sieci serwisantów itp. Zgodnie z założeniami strategicznymi kontrybucja segmentu ekologicznych źródeł ciepła do przychodów grupy będzie rosła i stanie się on znaczącym elementem biznesu Ferro w kolejnych latach – zapewnia Gątkiewicz.