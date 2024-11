W zakończonym niedawno kwartale Ryvu Therapeutics zanotowało 25 mln zł przychodów z działalności operacyjnej (wraz z dotacjami) wobec 16,2 mln zł rok wcześniej, co przełożyło się na stratę EBITDA wynoszącą 23,8 mln zł i stratę netto na poziomie 26,6 mln zł. Rezultaty były na wszystkich poziomach lepsze od przewidywań analityków.

Ryvu Therapeutics przyspiesza z badaniami fazy II RVU120

Spółka kontynuuje prace nad swoimi flagowymi projektami. Zarząd poinformował o przyspieszeniu rekrutacji pacjentów do badań klinicznych fazy II RVU120, co jest częściowo związane ze znacznym wzrostem liczby aktywowanych ośrodków klinicznych. Na koniec października, w dwóch najbardziej zaawansowanych badaniach - RIVER-81 i RIVER-52, liczba łącznie aktywowanych ośrodków wynosiła 66 i ma jeszcze wzrosnąć do końca roku. - Od września znacznie przyspieszyliśmy rekrutację do badań fazy II RVU120. Aktywowaliśmy wiele nowych ośrodków w badaniach RIVER-52 i RIVER-81 dedykowanych leczeniu r/r AML i HR-MDS, oraz uruchomiliśmy badanie REMARK z udziałem pacjentów chorych na LR-MDS. Z niecierpliwością czekamy na szybkie rozpoczęcie czwartego badania fazy II RVU120 – POTAMI-61 – które skupi się na pacjentach zmagających się z mielofibrozą - komentuje Paweł Przewięźlikowski, prezes i akcjonariusz Ryvu.

- W najbliższym czasie planujemy podsumować wstępne dane z najbardziej zaawansowanych badań klinicznych RVU120, które zaprezentujemy podczas dedykowanego wydarzenia dla inwestorów, planowanego na 12 grudnia. Równolegle przygotowujemy się do rozpoczęcia badania JASPIS-01 – badania fazy II MEN1703 (SEL24) u pacjentów z DLBCL – oraz konsekwentnie rozwijamy nasze obiecujące portfolio projektów przedklinicznych –dodaje.

Według stanu na 4 listopada br. spółka dysponowała około 231,7 mln zł środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wraz z obligacjami, co w ocenie zarządu wraz z zabezpieczonymi już źródłami finansowania zabezpiecza jej potrzeby do I kwartału 2026 r.

Podczas czwartkowej sesji akcje Ryvu drożały o blisko 6 proc. Biorąc jednak pod uwagę cały 2024 r. ich wartość spadła o prawie 27 proc.