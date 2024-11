W III kwartale br. Mangata Holding zanotował 1,6 mln zł skonsolidowanej straty netto w porównaniu do 14,8 mln zł zysku w analogicznym kwartale poprzedniego roku. EBITDA skurczyła się rok do roku o ponad 53 proc. do 13,2 mln zł. Przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 184 mln zł i były o prawie 17 proc. niższe niż rok wcześniej. Wyniki na wszystkich poziomach wypadły poniżej oczekiwań analityków.

Po trzech kwartałach 2024 r. Mangata miała 608 mln zł przychodów, o blisko 19 proc mniej niż w analogicznym okresie 2023 r. EBITDA zmniejszyła się rok do roku o 28 proc, osiągając 72,4 mln zł. Zysk netto wyniósł 24,2 mln zł i był o połowę niższy względem wyniku wypracowanego rok wcześniej.

Wszystkie trzy kluczowe segmenty grupy zanotowały spadek przychodów w stosunku do 2023 r., co wynikało z niższego poziomu zamówień. - Pomimo odczuwalnego spowolnienia gospodarczego w bieżącym roku grupa wypracowała po trzech kwartałach dobre wyniki finansowe. Oprócz spadku popytu rynkowego skutkującego niższymi poziomami wolumenowymi sprzedaży czynnikami, które wpłynęły na poziom przychodów były również umocnienie złotówki w stosunku do euro i dolara amerykańskiego, a także indeksacji cen sprzedaży wynikające z niższych poziomów cen surowców i materiałów. Spółki Grupy wdrażają szereg projektów optymalizacyjnych wspierających utrzymanie satysfakcjonujących poziomów marżowości pomimo niekorzystnego otoczenia i redukcji wolumenów - komentuje Leszek Jurasz, prezes Mangata Holding.



Zakład Mangaty ucierpiał w wyniku powodzi

Grupa poniosła także dodatkowe koszty związane z wrześniową powodzią na południu kraju, w wyniku której częściowo zalane zostały zakład produkcyjny oraz biurowiec spółki zależnej Zetkama w Ścinawce Średniej na skutek czego wstrzymana została działalność produkcyjna. - Dzięki zaangażowaniu pracowników spółki i przy wsparciu pracowników innych spółek Grupy, szybko udało się nam odzyskać zdolności operacyjne zakładu. Straty dokonane przez żywioł zostały wycenione na ok. 18 mln zł. Prowadzimy z ubezpieczycielem proces likwidacji szkody i otrzymaliśmy już pierwszą transzę odszkodowania - wyjaśnia prezes.