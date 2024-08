Grenevia dokonuje dużych odpisów na OZE

- To efekt głównie wzrostu zewnętrznych przychodów segmentu e-mobilność o 82 mln zł, elektroenergetyki o 45 mln zł i Famur o 30 mln zł. Sprzedaż eksportowa Grupy Grenevia w okresie I półrocza 2024 roku wyniosła ok. 17 proc. przychodów ze sprzedaży ogółem, co stanowi wzrost o 6 pkt proc. względem okresu porównywalnego roku ubiegłego. Udział sprzedaży na rynki Unii Europejskiej i do pozostałych krajów europejskich wyniósł ok. 12 proc. w sprzedaży ogółem w I półroczu 2024 roku - czytamy także w raporcie.

Zysk ze sprzedaży farm fotowoltaicznych klasyfikowanych jako aktywa trwałe wyniósł w I półroczu 2024r. 58 mln zł w wyniku rozliczenia transakcji z KGHM Polska Miedź zawartej we wrześniu 2023 r. Zgodnie z przyjętym modelem biznesowym segmentu OZE i zasadami rachunkowości wynik ze sprzedaż farm fotowoltaicznych rozpoznawany jest jako sprzedaż środków trwałych w podstawowej działalności operacyjnej