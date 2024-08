W zakończonym niedawno kwartale papierniczo-celulozowa grupa zanotowała 24,2 mln zł zysku netto, o blisko 48 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. EBITDA wzrosła rok do roku o ponad 2 proc., osiągając 70,4 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 839,2 mln zł i były minimalnie wyższe niż rok wcześniej. Rezultaty były na wszystkich poziomach dużo słabsze od przewidywań analityków

Według wyjaśnień zarządu Arctic Paper lekkie ożywienie, które obserwowano na rynku papieru w pierwszym kwartale tego roku, spowolniło, zwłaszcza na ważnym dla grupy rynku niemieckim. - Nadal koncentrujemy się na marżach, w celu zrównoważenia wyższych kosztów celulozy stanowi wyzwanie. W wyniku naszych działań w tym obszarze marża EBITDA nieznacznie wzrosła do 8,6 proc., podczas gdy nasz przychód na tonę spadł do 5,04 tys. zł, głównie z powodu różnic kursowych. Arctic Paper rozpoczął reorganizację procesów sprzedaży papieru i obsługi klienta w celu zwiększenia efektywności działania. Szacuje się, że zmiana ta przyniesie roczne oszczędności w wysokości ok. 15 mln zł, a jej pełne wdrożenie i efekt finansowy widoczny będzie w 2025 roku – komentuje Michał Jarczyński, prezes Arctic Paper.

Pozytywnie wypadł segment celulozy. Spółka wyjaśnia, że uporano się z wyzwaniami związanymi z produkcją, które działały na niekorzyść w pierwszym kwartale. - Rynek celulozy nadal podążał we właściwym kierunku, z wyraźnym wzrostem cen, jednocześnie rosnące ceny zakupu drewna zmniejszyły marżę – podkreśla prezes.

W jego ocenie ożywienie na najważniejszych rynkach może wymagać czasu i spodziewa się, że obecna sytuacja rynkowa utrzyma się w III kwartale br. - Zmienność na rynkach podkreśla znaczenie dalszej dywersyfikacji naszej działalności w kierunku energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu silnej pozycji w segmencie celulozy i papieru. Prawie 50 proc. wydatków inwestycyjnych w H1 było przeznaczone na projekty w segmencie energia i opakowania – zgodnie z planem realizacji strategii 4P. Połączenie realizowanych inwestycji, dbałości o koszty i ciągłej koncentracji na marżach sprawia, że Arctic Paper jest dobrze przygotowany do wykorzystania możliwości rynkowych, jakie mogą się pojawić – wyjaśnia. Jednocześnie zapewnia, że inwestycja joint venture z Rottneros w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem i zakład ma zostać uruchomiony jesienią br.