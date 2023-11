Dino Polska zyskuje po wynikach

Dino Polska miało w III kwartale 424 mln zł zysku netto wobec 339,4 mln zł zysku przed rokiem w tym samym okresie. Zysk EBITDA sięgnął 649,5 mln zł wobec 536 mln zł. Marża EBITDA wyniosła 9,45 proc., z kolei przed rokiem było to 9,99 proc. Dino miało 6875,3 mln zł przychodów wobec 5368 mln zł rok wcześniej.

"Znacząca poprawa przychodów jest wynikiem rozwoju sieci sklepów Dino o nowe placówki oraz wzrostu przychodów w istniejących sklepach. Wzrost sprzedaży porównywalnej (like for like) wyniósł w III kwartale 16,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2022 r. W okresie styczeń-wrzesień 2023 r. wzrost sprzedaży porównywalnej wyniósł 20,6 proc.” - podano.

Narastająco po trzech kwartałach spółka miała 1057 mln zł zysku netto wobec 804 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody sięgnęły zaś 18968 mln zł wobec 14109 mln zł rok wcześniej.

W III kwartale uruchomionych zostało 68 nowych sklepów Dino. Narastająco od początku 2023 r. otwarte zostały łącznie 184 sklepy. Na dzień 30 września 2023 r. sieć Dino liczyła 2340 marketów.