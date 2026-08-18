Allegro nie zawsze promuje najbliżej położone urządzenie do odbioru paczek, zwłaszcza gdy to paczkomat InPostu. Fot. shutterstock
Czytelnicy zwracają od kilku tygodni uwagę, że podczas zakupów na Allegro, gdy je finalizują, serwis nie zawsze promuje najbliżej położone urządzenie do odbioru paczek, zwłaszcza gdy to Paczkomat InPostu, a prędzej maszynę należącą do systemu usług logistycznych One Allegro, czyli np. DPD, DHL, Orlen Paczka, czy maszyny własne serwisu. Takich wiadomości wpłynęło już do redakcji kilka. I faktycznie, zdarza się, że maszyny InPostu nie są polecane jako pierwsze, choć są najbliżej zamawiającego.
InPost również przyznaje, że wciąż otrzymuje wiele takich zgłoszeń od klientów. – Kwestia sposobu prezentowania metod dostawy na Allegro faktycznie jest przedmiotem sporu między Allegro i InPostem. W 2025 r. skierowaliśmy sprawę do sądu arbitrażowego. Przy czym obecnie postępowanie to zostało na czas negocjacji zawieszone, ale formalnie wciąż trwa – mówi Wojciech Kądziołka, rzecznik InPost. – Stawiamy klientów na pierwszym miejscu, dlatego, mimo tych sporów, zależy nam na tym, aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie z Allegro. W czerwcu 2026 r. podpisaliśmy list intencyjny, w którym obie firmy zadeklarowały wolę wypracowania nowej, wieloletniej umowy – obowiązującej do końca 2031 r. Liczymy, że negocjacje zakończą się ustaleniami korzystnymi dla obu stron i, co najważniejsze, także dla konsumentów – dodaje.
Allegro twierdzi, że sprawy nie ma. – Naszym priorytetem jest dawać klientom możliwie szeroki wybór opcji dostawy zakupów na Allegro. Dynamicznie rozwijamy nasze usługi logistyczne ONE, ale jednocześnie jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z InPostem i nie mamy zamiaru jej ograniczać, wręcz odwrotnie – mówi Marcin Gruszka, rzecznik Allegro. – Zgodnie z publicznymi informacjami jesteśmy w procesie negocjacji nowej długookresowej umowy i obie strony wykazują w tym zakresie duże i pozytywne zaangażowanie. Jestem przekonany, że już wkrótce będziemy mieli więcej do powiedzenia na ten temat – dodaje.
W sprawie toczy się już także sprawa sądowa z powództwa Fundacji Forum Konsumentów, w której w styczniu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zabezpieczenie na rzecz fundacji i zakazał Allegro wyświetlania niepełnej listy sposobów dostawy. Spółka odwołała się do sądu, który w lipcu uwzględnił zażalenie Allegro w zakresie sposobu naliczania kary finansowej, jaka grozi na rzecz Fundacji Forum Konsumentów na wypadek naruszenia obowiązków określonych w Postanowieniu o Zabezpieczeniu. „Sąd ustalił, że kara dotyczy każdego dnia naruszenia obowiązków określonych w Postanowieniu o Zabezpieczeniu oraz określił jej maksymalną wysokość na 20 tys. zł za dzień” – czytamy w komunikacie. Pozostałe części zażalenia zostały oddalone, zatem nakaz pozostaje w mocy.
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Rynek obserwuje sprawę z uwagą, ponieważ dotyczy największej platformy handlowej oraz największego dostawcy e-zakupów. Na platformie Allegro sprzedano w 2025 r. towary za ponad 69 mld zł, zaś InPost jest operatorem 54 tys. paczkomatów, z których ponad 27 tys. jest w Polsce. W całym kraju takich urządzeń jest ok. 66 tys. Spółka ma już aplikację zakupową, w czerwcu pojawił się w niej także Von Halsky, czyli asystent zakupowy oparty na sztucznej inteligencji. Allegro ma z kolei już niemal 10 tys. własnych automatów paczkowych, a w sumie cały system odbioru to nawet 90 tys. lokalizacji – tak w automatach, jak i punktach typu sklepy. Firma także idzie w sztuczną inteligencję, podała, że jej AI Asystent ma już pół miliona użytkowników i startuje z pierwszą kampanią marketingową.
Spór jednak trwa, co nie umknęło uwadze ekspertów. – Przesunięcie paczkomatów InPost na dalsze pozycje w koszyku zakupowym Allegro to nie przypadek, lecz przemyślana taktyka. W tle trwa ciągłe przeciąganie liny i twarde negocjacje cenowe, a Allegro konsekwentnie buduje alternatywy, promując własną sieć Allegro One oraz partnerów takich jak DHL, DPD czy Orlen – mówi Pola Ziejewska, dyrektorka obszaru B2C w Univio. Jej zdaniem rozwód Allegro z InPostem w pełnym wymiarze to scenariusz „opcji atomowej”, zbyt kosztowny dla obu stron. – Dla InPostu Allegro to wciąż ogromny wolumen, a dla kupujących paczkomat pozostaje nawykiem. Jednak rozwód „emocjonalny” i operacyjny już trwa. Allegro stopniowo redukuje uzależnienie od jednego dostawcy, by zbić koszty logistyki i zwiększyć własne marże. InPost przestaje być faworyzowanym partnerem, a staje się po prostu jednym z wielu wykonawców na platformie – przyznaje ekspertka.
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Boom na maszyny paczkowe doprowadził do nasycenia infrastruktury, szczególnie w dużych miastach. Stawianie kolejnych automatów tuż obok istniejących przestaje spinać się biznesowo przy rosnących kosztach lokalizacji i prądu. Nadchodzi faza weryfikacji rentowności. – Wygrają ci, którzy utrzymają wysoki wskaźnik wypełnienia skrytek i najniższy koszt „ostatniej mili”. Ruchy Allegro pokazują jasny trend: czas dyktatu jednego gracza w logistyce e-commerce się skończył. Przed nami okres zaciekłej walki cenowej, a w dłuższej perspektywie – rynkowa konsolidacja i optymalizacja współdzielenia infrastruktury – potwierdza.
Także zdaniem Dominika Laskowskiego, prezesa i współzałożyciela autoMEE, platformy AI do automatyzacji księgowości, relacja Allegro i InPost pokazuje, że w e-commerce coraz mniej rzeczy jest dziś tylko kwestią logistyki czy ceny jednostkowej towaru. – Przy dużej skali nawet niewielka różnica w koszcie obsługi pojedynczego zamówienia może przekładać się na miliony złotych. Dlatego firmy działające w ekosystemie e-handlu szukają oszczędności i przewagi konkurencyjnej nie tylko w negocjowaniu stawek z partnerami, ale również we własnych procesach – przyznaje ekspert. – To właśnie tutaj coraz większą rolę odgrywa automatyzacja i AI. W e-commerce walka o marżę odbywa się dziś także w obszarach, których klient często w ogóle nie widzi: od obsługi zamówień i reklamacji, przez procesy administracyjne, po back office, w tym księgowość i finanse. Automatyzacja pozwala ograniczać koszty operacyjne, skracać czas realizacji procesów i skalować biznes w rozumieniu obsługi coraz większej liczby klientów, ale bez proporcjonalnego zwiększania zatrudnienia np. w dziale księgowości rozliczającym transakcje – dodaje.
Dlatego w obliczu zaostrzającej się rywalizacji między gigantami takimi jak Allegro i InPost rozwój własnej infrastruktury logistycznej, automatyzacja procesów i wykorzystanie AI warto postrzegać jako element jednego nasilającego się trendu: firmy e-commerce szukają coraz większej kontroli nad kosztami i marżą.
– Nie spodziewałbym się rozwodu Allegro z InPostem. To raczej walka o marżę i pozycję negocjacyjną. Allegro rozwija własną logistykę i alternatywnych operatorów, żeby nie być zależnym od jednego partnera i móc sterować wolumenem – mówi Marcin Stypuła, prezes agencji marketingu internetowego Semcore. – InPost nadal ma ogromną przewagę w skali sieci i przyzwyczajeniach klientów, więc całkowite odcięcie byłoby ryzykowne dla obu stron. Ciekawsze pytanie brzmi nie „czy się rozstaną?”, tylko, kto za kilka lat będzie miał mocniejszą pozycję przy stole – dodaje.
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