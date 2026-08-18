Drogi poliester to ryzyko dla odzieżówki

Wzrost cen surowców ropopochodnych, takich jak poliester do produkcji tkanin, to jedno z ryzyk, z którymi powinni się liczyć właściciele firm z branży odzieżowej – przekonuje Dom Maklerski BOŚ. Po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny poliestru poszły w górę w ślad za cenami ropy.

Wzrosty cen poliestru dostrzegają polskie firmy. Niektóre podnoszą ceny produktów. – Rzeczywiście w ostatnich miesiącach na globalnym rynku obserwujemy wzrost cen poliestru, który wynika przede wszystkim z sytuacji geopolitycznej oraz rosnących kosztów surowców petrochemicznych będących pochodną zmian na rynku ropy naftowej – mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP. Do tej firmy należą sieci sklepów z odzieżą, takie jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.