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Drogi poliester to ryzyko dla odzieżówki

Ceny poliestru, napompowane przez wojnę na Bliskim Wschodzie i ceny ropy, są znacznie wyższe niż w 2025 r. Przedsiębiorcy mówią nam, co to oznacza dla ich firm.

Publikacja: 18.08.2026 06:00

Drogi poliester to ryzyko dla odzieżówki

Foto: Adobestock

Urszula Zielińska

Wzrost cen surowców ropopochodnych, takich jak poliester do produkcji tkanin, to jedno z ryzyk, z którymi powinni się liczyć właściciele firm z branży odzieżowej – przekonuje Dom Maklerski BOŚ. Po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny poliestru poszły w górę w ślad za cenami ropy.

Wzrosty cen poliestru dostrzegają polskie firmy. Niektóre podnoszą ceny produktów. – Rzeczywiście w ostatnich miesiącach na globalnym rynku obserwujemy wzrost cen poliestru, który wynika przede wszystkim z sytuacji geopolitycznej oraz rosnących kosztów surowców petrochemicznych będących pochodną zmian na rynku ropy naftowej – mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP. Do tej firmy należą sieci sklepów z odzieżą, takie jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay.

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