Gwałtowny wzrost liczby niespłaconych kredytów może jednak pomóc w usunięciu napięć z sektora wartego 3 biliony dolarów i zapewnić to, co jeden z ekspertów branżowych nazywa „zdrowym resetem” po pierwszym poważnym teście płynności.

Ares Management zdecydował się we wtorek ograniczyć wypłaty inwestorów ze swojego funduszu kredytów prywatnych o wartości 10,7 miliarda dolarów, zaledwie dzień po tym, jak Apollo Global Management ogłosiło podobne środki w jednym ze swoich funduszy. Ares ograniczył wypłaty w swoim funduszu Ares Strategic Income Fund do 5 proc., po tym jak liczba wniosków o wypłaty wzrosła do 11,6 proc., według raportu Bloomberga.

Inni zarządzający, w tym Blue Owl Capital i Cliffwater, również starali się w ostatnich tygodniach wstrzymać lub ograniczyć wypłaty, ponieważ rosnące obawy dotyczące niewypłacalności powodują wycofanie się inwestorów z tego sektora.

Porównania do okresu poprzedzającego globalny kryzys finansowy z 2008 roku nasilają się wraz z rosnącymi obawami o jakość kredytów.