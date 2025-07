Sekretarz skarbu USA Scott Bessent stwierdził, że cła ogłoszone w kwietniu wejdą w życie 1 sierpnia dla krajów, które nie osiągnęły porozumienia z administracją prezydenta Donalda Trumpa. - Prezydent Trump wyśle listy do niektórych naszych partnerów handlowych, informując, że jeśli nie przyspieszą negocjacji, to 1 sierpnia wrócą do poziomu ceł z 2 kwietnia” – powiedział Bessent w rozmowie z CNN.

Reklama

2 kwietnia prezydent USA Donald Trump ogłosił stawki tzw. ceł wzajemnych mające obowiązywać dla niemal wszystkich krajów świata. Stawki te były w większości przypadków dosyć wysokie, a to wywołało panikę na giełdach. Trump po kilku dniach zawiesił więc cła wzajemne, zastępując je stawką podstawową wynoszącą 10 proc. (Dużo wyższe cła obowiązywały jednak wobec Chin). Wyznaczył wszystkim krajom czas do 9 lipca na wynegocjowanie umów handlowych z USA. Termin ten okazał się jednak zbyt krótki. Do poniedziałku 7 lipca nie zdołano jeszcze zawrzeć porozumień m.in. z UE i Japonią.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Cła będą wyższe od zapowiadanych? Donald Trump: Zaczynamy wysyłać listy do krajów Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że Biały Dom zacznie niebawem wysyłać do różnych krajów na świecie listy zawierające szczegółowe informacje dotyczące wyższych stawek ceł, które mają wejść w życie 1 sierpnia.

W poniedziałek Trump ma wysłać listy do 12-15 krajów, w których znajdą się propozycje dotyczące umów handlowych oraz informacje o cłach, które mogą ich dotknąć od 1 sierpnia. - Myślę, że większość krajów załatwimy do 9 lipca, tak. Albo list, albo porozumienie – powiedział prezydent USA. Później podobne listy mają zostać wysłane do około 100 mniejszych krajów.

- Cła wejdą w życie 1 sierpnia, ale prezydent teraz ustala stawki i porozumienia – stwierdził Howard Lutnick, amerykański sekretarz handlu.