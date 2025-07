Rynek złotego 7 lipca - złoty znajdzie się pod presją?

Czy siła złotego to efekt dobrego zachowania się euro na rynkach globalnych? Poniekąd tak i warto będzie tym samym zerkać na globalny sentyment. Ten może się pogorszyć przez działania administracji Donalda Trumpa odnośnie taryf celnych. Na razie nie jest jednak aż tak nerwowo. Deadline na dopięcie umów handlowych mija 9 lipca, czyli już w najbliższą środę, ale sekretarz Scott Bessent powiedział już, że możliwe są pewne przesunięcia czasowe dla krajów, które podjęły negocjacje i są bliskie ich finalizacji. Dał jednak do zrozumienia, że czasu nie będzie więcej, niż trzy tygodnie - z dniem 1 sierpnia powrócą stawki ogłoszone 2 kwietnia, jeżeli nowe umowy nie zostaną podpisane. Jednocześnie Donald Trump jeszcze dzisiaj wieczorem wyśle listy dotyczące propozycji nowych taryf, lub umów do 12-15 krajów. Wygląda na to, że administracja USA będzie teraz wzmagać presję i straszyć, po to, aby wypracować dla siebie korzystne rozwiązania. To, czy będą one równie korzystne dla partnerów handlowych, to już zupełnie inna sprawa. Casus Japonii pokazuje, że rozmowy mogą ciągnąć się tygodniami, a strony posuwają się niewiele do przodu. Trudne rozmowy mają miejsce też na linii UE-USA i Bruksela liczy na to, że dostanie jeszcze nieco więcej czasu.

Presja negocjacyjna będzie jednak w najbliższych dniach, być może aż do końca lipca, coraz bardziej widoczna. I to będzie rodzić niepewność na rynkach, podbijając realizację zysków z ostatnich tygodni. Na tym tle złoty może nie być mocny. Sentyment wokół rynków wschodzących już teraz psuje zapowiedź prezydenta Trumpa, który zapowiedział nałożenie dodatkowej, bezwarunkowej stawki celnej w wysokości 10 proc. na kraje, które popierają politykę sojuszu BRICS, która jest sprzeczna z interesami USA.

Wykres dzienny EURPLN Foto: DM BOŚ

Wykres dzienny USDPLN Foto: DM BOŚ

Para EURPLN obroniła wsparcie przy 4,23 i może próbować teraz powrócić ponad poziom 4,25. Istotne opory to dopiero okolice 4,2650-4,2700. W przypadku USDPLN istotne będzie to jak zachowa się w kolejnych dniach EURUSD, który w poniedziałek rano próbuje nieco spadać w ślad za podbiciem dolara na szerokim rynku. Wsparcie to okolice 3,5850-3,5950. Opory to 3,63 i 3,67.