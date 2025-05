Jak to było w dużych miastach

W ciągu dwóch lat od połowy 2020 r. do połowy 2022 r. ceny w Austin wzrosły o 64 proc. Domy nie są kryptowalutami. – To pokazuje, że coś było poważnie nie tak: polityka pieniężna Fed, a konkretnie całkowita represja stóp procentowych, w tym poprzez masowe zakupy papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS) przez Fed, które pomogły obniżyć stopy procentowe kredytów hipotecznych poniżej 3 proc. – pisze Richter

To był jego zdaniem jeden z najbardziej rażących błędów polityki wszech czasów, skutkujący ogromną historyczną inflacją cen domów, oprócz już znacznych wzrostów cen w poprzednich latach, co całkowicie zniekształciło każdy aspekt rynku nieruchomości.

Ale teraz Fed robi coś przeciwnego. Stopy procentowe kredytów hipotecznych powróciły do ​​poziomu 7 proc. A ceny zaczęły spadać na wielu rynkach.

W Oakland ceny wróciły tam, gdzie były po raz pierwszy w październiku 2020 r. W ciągu 10 lat od połowy 2012 r. do szczytu w maju 2022 r. ceny wzrosły o 236 proc. W Nowym Orleanie ceny wróciły tam, gdzie były po raz pierwszy we wrześniu 2020 r. W San Francisco Ceny wróciły do ​​poziomu, na jakim były w połowie 2018 r. To było ponad sześć lat temu. W ciągu dekady do połowy 2022 r. ceny wzrosły o 146 proc.

Mediana cen spadnie, ale są regiony, gdzie ceny wzrosną

W ciągu 10 lat do połowy 2022 r. ceny wzrosły o 126 proc., podczas gdy pensje pracowników objętych ubezpieczeniem od bezrobocia wzrosły zaledwie o 34 proc. Dlatego te szalone skoki cen domów nie są trwałe; wywołują one zniszczenie popytu, gwałtowny spadek sprzedaży i gwałtowny wzrost zapasów, co obecnie dzieje się nawet w Teksasie. Tymczasem ekonomiści Redfin spodziewają się, że mediana cen sprzedaży domów w USA spadnie w trzecim kwartale i o 1 proc. rok do roku do czwartego kwartału. Jeśli chodzi o stopy procentowe kredytów hipotecznych przewidują, że pozostaną wysokie w pobliżu 7 proc. przez resztę roku. Oznacza to drastyczne odwrócenie się od lat wzrostu cen domów. Poza krótkim okresem w 2023 r. ceny domów rosły rok do roku od 2012 r. z powodu przedłużającego się rynku sprzedawców.