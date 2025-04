Wyprzedaż na rynku nasiliła się w ostatnich godzinach handlu, gdy Jerome Powell wygłosił prawdopodobnie swoje najostrzejsze jak dotąd ostrzeżenie dotyczące potencjalnie stagflacyjnych skutków polityki taryfowej. Podczas przemówienia w Chicago powiedział, że bank centralny „poczeka na większą jasność”, zanim rozważy jakiekolwiek zmiany stóp procentowych, i ostrzegł przed „trudnymi” skutkami niepewności, która ogarnęła gospodarkę i rynki w ostatnich tygodniach.

Pokazany przez Fed dylemat doprowadził do i tak już słabego dnia akcji, ponieważ lider chipów AI, Nvidia ujawnił późnym wieczorem we wtorek, że nowe ograniczenia rządu USA dotyczące eksportu chipów do Chin spowodują opłaty w wysokości 5,5 miliarda dolarów. AMD złożyło podobne oświadczenie, mówiąc, że nowe przepisy mogą kosztować producenta chipów do 800 milionów dolarów.

W wywiadzie dla Yahoo Finance we wtorek sekretarz skarbu Scott Bessett powiedział, że spodziewa się „znacznej jasności” w sprawie taryf z głównymi partnerami handlowymi USA, z wyłączeniem Chin, w ciągu następnych 90 dni. Chiny ze swojej strony powiedziały w środę, że są otwarte na rozmowy z USA, ale tylko pod pewnymi warunkami.

Aby uprzedzić cła, konsumenci kupowali w marcu

Tymczasem konsumenci już reagują na cła. Dane Census Bureau z środy wykazały, że sprzedaż detaliczna wzrosła o ponad 1,4 proc. w marcu, co jest największym wzrostem od ponad dwóch lat, ponieważ konsumenci dokonywali wcześniejszych zakupów przed przewidywanymi cłami.

Złoto osiągnęło nowy rekord, ponieważ eskalująca wojna handlowa nadal popycha inwestorów w stronę bezpiecznych przystani.

Gdy w zeszłym tygodniu rozpoczął się sezon wyników finansowych, dyrektor finansowy JPMorgan Jeremy Barnum powiedział podczas telekonferencji z analitykami, że konsumenci wydali więcej pieniędzy przed przewidywanymi podwyżkami cen wynikającymi z taryf.