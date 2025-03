Został wprowadzony w 1991 r., początkowo na ograniczony czas, i był głównie uzasadniony kosztami zjednoczenia Niemiec, ale także dodatkowymi kosztami ówczesnej wojny w Zatoce Perskiej (Operacja Pustynna Burza) i jej konsekwencjami, a także wsparciem dla krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej. W 1995 r. ustalono go na czas nieokreślony. W 2019 r. Pakt Solidarności II, ostatnia iteracja programów transferowych mających na celu odbudowę gospodarki nowych krajów związkowych po zjednoczeniu, wygasł bez zastąpienia. Jednak zakończenie tego programu transferowego nie położyło kresu podatkowi dodatkowemu, który był używany do jego finansowania.

został zreformowany w 2019 r. poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku, aby zwolnić z niego dochody większości podatników z pracy począwszy od roku podatkowego 2021. Pomimo wygaśnięcia pierwotnego celu finansowania odbudowy gospodarki nowych krajów związkowych po zjednoczeniu, podatek dodatkowy solidarnościowy nadal obowiązuje do dziś dla około 6 milionów obywateli i 500 000 firm, przynosząc ok. 13 miliardów euro dochodów do budżetu federalnego.

Początkowo wynosił 7,5 proc. dochodu, od 1998 r. 5,5 proc. Liczba niemieckich podatników podlegających podatkowi spadła w ostatnich latach do 10 proc.

Obecnie dodatkowy podatek solidarnościowy, w skrócie „Soli”, jest pobierany w Niemczech od wszystkich federalnych podatków od osób prawnych, podatku od zysków kapitałowych i zobowiązań podatkowych od dywidend. Jest również pobierany od podatku dochodowego od osób fizycznych, począwszy od rocznego zobowiązania podatkowego w wysokości 19 950 euro dla osób samotnych i 39 900 euro dla osób składających wspólne zeznanie podatkowe. Odpowiada to mniej więcej rocznemu dochodowi w wysokości 73 500 euro dla osób składających zeznanie podatkowe indywidualnie i 147 000 euro dla osób składających wspólne zeznanie podatkowe. Jeśli pobierany jest zasiłek na dziecko lub zasiłek na opiekę, edukację i szkolenia, dodatkowy podatek solidarnościowy jest obliczany na podstawie teoretycznego zobowiązania podatkowego, a nie rzeczywistego.

– Fakt, że podatek solidarnościowy dotyczy teraz tylko osób o najwyższych dochodach, nie czyni go mniej uzasadnionym – wręcz przeciwnie: jest teraz bardziej pilnie potrzebny i sprawiedliwszy niż kiedykolwiek – powiedziała agencji prasowej Reuters niemiecka ekspertka ds. podatków Julia Jirmann.

Rząd broni podatku solidarnościowego

W zeszłym roku podatek solidarnościowy przyniósł około 12,6 miliarda euro do kasy rządu niemieckiego. Gdyby podatek został uznany za niezgodny z konstytucją, powstałaby podobnej wielkości dziura w nadchodzącym budżecie. Zmusiłoby to również rząd do zwrotu około 65 miliardów euro zebranych od 2020 roku.