Amerykańska „inflacja jaj” spowolniła do 10,4 proc, miesiąc do miesiąca

Cena przez dziesięciolecia utrzymywała się poniżej 2 USD za tuzin, zanim uderzyła choroba. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Agriculture, USDA)przewiduje, że ceny jaj wzrosną w tym roku o 41 propc. w porównaniu ze średnią z ubiegłego roku wynoszącą 3,17 USD za tuzin.

Ceny jaj mogą spaść przed późną Wielkanocą

Ale może być światełko w tunelu. USDA poinformowało w zeszłym tygodniu, że niedobory jajek ustępują, a ceny hurtowe spadają, co może przynieść ulgę po stronie detalicznej przed tegoroczną Wielkanocą, która przypada trzy tygodnie później niż w zeszłym roku. Poinformowano, że od dwóch tygodni nie było poważnego wybuchu ptasiej grypy.

— Kupujący zaczęli dostrzegać, że oferty jaj w skorupkach w dziale nabiału stają się bardziej niezawodne, chociaż poziomy cen detalicznych muszą się jeszcze dostosować i nadal odstraszają wielu — napisał USDA w raporcie z 7 marca.

David Anderson, profesor i ekonomista ds. marketingu zwierząt gospodarskich i żywności na Texas A&M University powiedział, że spadające dane hurtowe to dobry znak, że ceny mogą spaść, ponieważ kupujący reagują na wysokie ceny, kupując mniej jaj.

— To powinno nam powiedzieć, że sytuacja nieco się poprawia pod względem cen — powiedział. — Więc w przyszłości następny raport CPI może bardzo dobrze wskazywać na spadające ceny jaj. Jednak nie spodziewa się trwałych zmian, dopóki nie uda się uzupełnić stada ptaków i zastąpić produkcji.

— Rekordowo wysokie ceny są sygnałem rynkowym dla producentów, aby produkować więcej, ale potrzeba czasu, aby móc produkować więcej, a my po prostu jeszcze nie mieliśmy na to wystarczająco dużo czasu — stwierdził Anderson. — Myślę jednak, że tak się stanie. Ale zajmie to jeszcze kilka miesięcy.