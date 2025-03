Rentowności niemieckich obligacji rosną najbardziej od pięciu lat

Foto: parkiet.com

We wtorek notowania euro i europejskie kontrakty na akcje wzrosły, podczas gdy kontrakty terminowe na niemieckie Bundy spadły po tym, jak partie mające nadzieję na utworzenie kolejnego rządu Niemiec zgodziły się na utworzenie funduszu infrastrukturalnego o wartości 500 miliardów euro i zmianę zasad zaciągania długu. Rentowności obligacji odnotowują największy wzrost od 5 lat w porównaniu z historycznym planem zadłużenia kraju. Rentowność 10-letnich obligacji wzrosła o ponad 20 punktów bazowych do 2,7 proc., co stanowi najostrzejszy wzrost od czasu kryzysu związanego z Covid-19.

Hamulec zadłużenia zniesiony w przypadku wydatków wojskowych

Konserwatyści Friedricha Merza i Socjaldemokraci (SPD), którzy po zeszłomiesięcznych wyborach krajowych prowadzą negocjacje w sprawie utworzenia koalicji, w przyszłym tygodniu przedstawią swoje propozycje niemieckiemu parlamentowi.

Prawdopodobny kolejny kanclerz Niemiec, Merz, wykorzystał moment po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu, który wprowadził zamieszanie w sojuszu transatlantyckim i podkreślił, że Europa musi pilnie wzmocnić swoją własną obronę.