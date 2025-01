Wskaźnik produkcji dla stanu Filadelfia najwyższy od kwietnia 2021 r.

Indeks ten opiera się na ankiecie przeprowadzonej wśród producentów z obszaru Filadelfii, mającej na celu zmierzenie ogólnej kondycji przedsiębiorstw, ponieważ sytuacja gospodarcza i warunki rynkowe w Stanach Zjednoczonych szybko wpływają na firmy.

Tym samym mierzy wszelkie zmiany w statusie przedsiębiorstw i służy jako jeden ze wskaźników aktywności gospodarczej w nadchodzącym okresie w Stanach Zjednoczonych, co odbija się na notowaniach dolara amerykańskiego, zwłaszcza że pokrywa się z danymi o liczbie wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA .

Warto zauważyć, że jeśli odczyt indeksu jest powyżej zera, odzwierciedla to poprawę sytuacji w sektorze produkcyjnym w Pensylwanii, natomiast odczyt poniżej zera oznacza złą sytuację. Ponadto należy zauważyć, że dane do tego badania zebrano od około 250 producentów w Filadelfii.

Większość przyszłych wskaźników ulega dalszemu wzmocnieniu

Wskaźnik przyszłej ogólnej aktywności wzrósł ze skorygowanego odczytu wynoszącego 33,8 w grudniu do 46,3 w styczniu. Prawie 54 proc. firm spodziewa się wzrostu aktywności w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, wobec 7 proc. spodziewających się spadku; 36 proc. nie spodziewa się żadnych zmian. Wskaźnik przyszłych nowych zamówień wzrósł o 5 punktów, do 57,3, a wskaźnik przyszłych dostaw wzrósł o 11 punktów, do 60,2, co stanowi najwyższy odczyt od lipca 2021 r. Podsumowując, firmy w dalszym ciągu oczekują wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych sześciu miesięcy, a indeks przyszłego zatrudnienia wzrósł o 8 punktów do 40,4, co stanowi najwyższy odczyt od grudnia 2021 r. Obydwa przyszłe indeksy cen były powyżej swoich długoterminowych średnich: wskaźnik przyszłych cen płaconych wzrósł o 9 punktów do 67,3, najwyższy odczyt od stycznia 2022 r.; indeks cen przyszłych spadł o 1 punkt do 53,6. Wskaźnik przyszłych nakładów inwestycyjnych wzrósł o 17 punktów, do 39,0, co jest najwyższym odczytem od lipca 2021 r.