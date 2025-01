W Niemczech spada sprzedaż samochodów elektrycznych

Sprzedaż samochodów hybrydowych wzrosła o 12,7% do prawie 950 000, ponieważ konsumenci chcieli zabezpieczyć swoje zakłady samochodami, które mogą być napędzane zarówno energią elektryczną, jak i paliwami kopalnymi.

Potrzebne są dotacje dla kupujących elektryczne auta

Constantin Gall stwierdził, że potrzebne są „silne impulsy”, aby ożywić rynek samochodów elektrycznych. Nowy program wsparcia mógłby zapewnić „znaczący wzrost” sprzedaży samochodów zasilanych akumulatorowo, stwierdził, ale pozostaje niepewny co do perspektyw, ponieważ Niemcy zmierzają do nowych wyborów zaplanowanych na 23 lutego.

Kanclerz Olaf Scholz, którego rząd odrzucił dotychczasowy program dotacji, nawoływał do wprowadzenia w kampanii nowego programu wsparcia na poziomie europejskim.

Politycy opozycji wezwali także do uzyskania większej pomocy dla borykającego się z problemem przemysłu samochodowego, krytykując jednocześnie europejskie plany wycofywania silników spalinowych.

Gall powiedział, że producenci mogą sami obniżyć ceny, chcąc zmienić więcej pojazdów elektrycznych i utrzymać się na dobrej drodze do spełnienia bardziej rygorystycznych celów UE w zakresie emisji, które wejdą w życie w tym roku. – Postęp w obniżaniu cen pojazdów elektrycznych może doprowadzić do wzrostu sprzedaży, ale sektor będzie miał trudności ze wzrostem wolumenu powyżej poziomu obserwowanego w 2023 r. – dodał. Stwierdził, że „wyczekiwana zmiana paradygmatu” w preferencjach konsumentów jeszcze nie nadeszła. – W przypadku dużej części populacji silniki spalinowe pozostają znacznie bardziej popularne niż samochody elektryczne – podsumował analityk EY.