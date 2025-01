Produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła w listopadzie bardziej niż oczekiwano

Wiele branż przyczyniło się do listopadowego wzrostu produkcji w Niemczech

Jak podał Destatis, po rewizji tymczasowych wyników produkcja w październiku 2024 r. spadła o 0,4 proc. w porównaniu z wrześniem (wstępna wartość: -1,0 proc.). W porównaniu z listopadem 2023 r. produkcja w listopadzie 2024 r. była niższa o 2,8 proc. po uwzględnieniu efektów kalendarzowych.

Do pozytywnego rozwoju przemysłu w listopadzie 2024 r. przyczyniły się liczne gałęzie gospodarki. Wzrosty w produkcji energii (+5,6 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca po korekcie sezonowej i kalendarzowej), budownictwie (+2,1 proc.) oraz sektorze „produkcja pozostałego sprzętu transportowego” (samoloty, statki, pociągi, pojazdy wojskowe +11,4 proc.) miały szczególnie pozytywny wpływ na ogólne wyniki.

W listopadzie produkcja przemysłu z wyłączeniem energetyki i budownictwa wzrosła o 1,0 proc. w stosunku do października, po korekcie sezonowej i kalendarzowej. Produkcja dóbr kapitałowych wzrosła o 1,4 proc., dóbr konsumpcyjnych o 0,9 proc., a dóbr pośrednich o 0,5 proc.

W porównaniu z listopadem 2023 r. produkcja przemysłu z wyłączeniem energetyki i budownictwa w listopadzie 2024 r. spadła o 3,2 proc. po uwzględnieniu wahań kalendarzowych.

Produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu wzrosła w listopadzie 2024 r. o 1,5 proc. w stosunku do października 2024 r., po wyeliminowaniu efektów sezonowych i kalendarzowych. Porównanie trzymiesięczne do trzech miesięcy wykazało, że produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu w okresie od września do listopada 2024 r. była o 4,1 proc. niższa niż w poprzednich trzech miesiącach. Po uwzględnieniu efektów kalendarzowych produkcja w energochłonnych gałęziach przemysłu spadła w listopadzie 2024 r. w porównaniu z listopadem 2023 r. o 0,4 proc.