Coraz więcej Amerykanów zalega ze spłatami kart kredytowych

Czytaj więcej Wykres Dnia Amerykanie muszą się przyzwyczaić do drogich kredytów hipotecznych Od 1990 r. 30-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu wynosił średnio 6 proc. z wyjątkiem okresu, gdy Fed zaczął kupować MBS w styczniu 2009 r., co po raz pierwszy spowodowało spadek oprocentowania kredytów hipotecznych poniżej 5 proc.

Coraz więcej pożyczkobiorców ma trudności ze spłatą swoich długów

Gwałtowny wzrost liczby niewypłacalności jest oznaką coraz większego obciążenia finansów osobistych konsumentów po latach wysokiej inflacji oraz pozostawienia przez Rezerwę Federalną kosztów pożyczek na podwyższonym poziomie.

Banki nie podały jeszcze danych liczbowych za czwarty kwartał, ale pierwsze oznaki wskazują, że coraz więcej konsumentów znacznie zalega ze spłatami swoich zobowiązań. Capital One, trzeci co do wielkości pożyczkodawca kart kredytowych w USA, po JPMorgan Chase i Citigroup, podał niedawno, że według stanu na listopad jego roczna stopa umorzeń na kartach kredytowych, stanowiąca odsetek wszystkich kredytów oznaczonych jako nieściągalne, osiągnęła 6,1 proc., w porównaniu z 5,2 proc. rok wcześniej.

– Siła nabywcza konsumentów spadła – powiedział Odysseas Papadimitriou, szef firmy WalletHub zajmującej się badaniami kredytów konsumenckich.

Konsumenci w USA wyszli z blokad z czasów pandemii z gotówką i gotowi do wydatków. Emitenci kart kredytowych chętnie pomagali, rejestrując klientów, którzy być może w przeszłości nie kwalifikowali się do spłaty ze względu na dochody, ale wyglądali na bezpiecznych dłużników, ponieważ ich konta bankowe były zapełnione gotówką.

Salda kart kredytowych gwałtownie wzrosły, osiągając łącznie 270 miliardów dolarów w latach 2022 i 2023, a w połowie 2023 roku łączne zadłużenie amerykańskich konsumentów na kartach kredytowych po raz pierwszy przekroczyło 1 bilion dolarów.