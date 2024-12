Amerykanie muszą się przyzwyczaić do drogich kredytów hipotecznych

Czytaj więcej Wykres Dnia Amerykańskie domy niezbyt dostępne dla Amerykanów Średni dochód gospodarstwa domowego niezbędny do zakupu średniego domu na sprzedaż w USA (120 tys. dolarów) jest o ponad 40 proc. wyższy niż obecny średni dochód gospodarstwa domowego (85 tys. dolarów).

Jak Fed obniżał oprocentowanie kredytów

Jak przypomina Wolf Richter, oprocentowanie kredytów hipotecznych przez cały czas według danych przekraczało 6 proc., aż do października 2002 r., kiedy Fed zaczął obniżać stopy procentowe, aby stworzyć bańkę mieszkaniową nr 1, aby zrekompensować załamanie na giełdzie. Trzy lata później, w październiku 2005 r., po tym jak Fed zaczął nadmuchać bańkę mieszkaniową nr 1, oprocentowanie kredytów hipotecznych ponownie przekroczyło 6 proc. i utrzymało się na tym poziomie do stycznia 2008 r., kiedy to Fed rozpoczął QE, kupując skarbowe papiery wartościowe, aby poradzić sobie z kryzysem gospodarczym. System finansowy był na skraju załamania z powodu załamania się kredytów hipotecznych. Oprocentowanie kredytów hipotecznych zaczęło spadać, a w styczniu 2009 r., po załamaniu się bańki mieszkaniowej nr 1 i przekształceniu się w kryzys kredytów hipotecznych i szerszy kryzys finansowy, Fed zaczął kupować MBS, co jeszcze bardziej obniżyło oprocentowanie kredytów hipotecznych.

Pod koniec 2018 r., w odpowiedzi na nieśmiały cykl podwyżek stóp procentowych i odstęp czasowy, oprocentowanie kredytów hipotecznych na krótko wzrosło do 5 proc.. Jednak w obliczu spadków na giełdach i codziennego popychania Powella przez Trumpa w związku z mizernymi stopami procentowymi i odstępem czasowym, Fed zdecydował się na obniżki stóp procentowych w 2019 r., a okres QT zakończył się w połowie 2019 r.

– Następnie, podczas pandemii, w ramach niezwykle lekkomyślnego QE, Fed kupił ogromne ilości MBS, co spowodowało spadek oprocentowania kredytów hipotecznych poniżej 3 proc. przez większą część okresu od lipca 2020 r. do września 2021 r., co spowodowało największą w historii inflację cen domów danych, a te zawyżone ceny domów są obecnie największym problemem na rynku mieszkaniowym, ponieważ dławi się on zbyt wysokimi cenami, a sprzedaż istniejących domów spadła do najniższego poziomu od 1995 r., ponieważ ceny są zbyt wysokie – komentuje Richter.

Jednak od września 2022 r. Fed przestał kupować MBS i w ramach trwającego QT pozbył się pierwszych 500 miliardów dolarów, a w swoich komunikatach wielokrotnie zapewniał, że planuje się ich wszystkich pozbyć. A oprocentowanie kredytów hipotecznych poszybowało w górę.

Każdy musi się przyzwyczaić do tych stawek kredytów hipotecznych

Według Freddiego Maca, w ostatnim tygodniu sprawozdawczym średnia stopa oprocentowania stałych kredytów hipotecznych na 30 lat spadła do 6,69 proc. Od września 2022 r. kształtują się na poziomie powyżej 6 proc. W związku z tym niedawne podwyżki oprocentowania [hipotecznego] można lepiej postrzegać jako po prostu powrót do historycznych norm po stosunkowo krótkim okresie nienormalnie niskich poziomów, wywołanych pandemią zdarzającą się raz na kilka pokoleń – napisała dyrektor generalna Fannie Mae. A potem powiedziała: każdy musi się przyzwyczaić do tych stawek kredytów hipotecznych.