Zbyt dużo nowych domów jednorodzinnych w Stanach Zjednoczonych

Średnia cena kontraktowa nowych domów jednorodzinnych sprzedawanych na wszystkich etapach budowy spadła w listopadzie do 402 600 dolarów, najniższego poziomu od września 2021 r. Średnia sześciomiesięczna, która minimalizuje zmiany miesięczne i uwzględnia korekty, spadła do 415 800 dolarów, najniższego poziomu od marca 2022 r., co oznacza spadek o 5,1 proc. w stosunku do najwyższego poziomu z października 2022 r.

Ceny te nie uwzględniają znacznych kosztów ponoszonych przez firmy budujące domy w związku z wykupem kredytu hipotecznego i innymi zachętami, chociaż obejmują obniżki cen.

Sprzedaż ukończonych domów – wspierana zachętami, wykupem kredytów hipotecznych i niższymi cenami – wzrosła o około 14 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym i o 33 proc. w porównaniu z dwoma latami, do 24 000 domów miesięcznie. Sprzedaż nowych domów na wszystkich etapach budowy, od niezaczętych do ukończonych, wzrosła o 7,1 proc. w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 45 tys. domów. Sprzedaż nowych domów kształtuje się na przyzwoitym poziomie, w przeciwieństwie do sprzedaży istniejących domów jednorodzinnych, gdzie popyt osłabł, bo sprzedawcy utrzymują zbyt wysokie ceny.

Roczna sprzedaż nowych domów w 2024 r. – na podstawie bieżących danych sprzedażowych za pierwszych 11 miesięcy oraz szacunków WOLF STREET za grudzień – wzrosła nieznacznie do 681 tys. domów, co stanowi przyzwoity poziom i mniej więcej porównywalny z rokiem 2019, a zarazem wyższy niż którekolwiek z poprzednich 11 lat. Z kolei sprzedaż istniejących domów jednorodzinnych w 2024 r. spadła do najniższego poziomu od 1995 r., wynika z danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami za listopad oraz szacunków WOLF STREET za grudzień.