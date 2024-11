Japonia i Chiny pozbywały się amerykańskich obligacji przed zwycięstwem Trumpa

parkiet.com

Jak wynika z danych Departamentu Skarbu USA, japońscy inwestorzy sprzedali papiery wartościowe o rekordowej wartości 61,9 miliarda dolarów w ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 września. W tym samym okresie fundusze w Chinach sprzedały je za 51,3 miliarda dolarów, co stanowi drugą co do wielkości sumę w historii.

Reklama

Zwrot z obligacji skarbowych osiągnął najwyższy poziom od 2,5 roku w połowie września, zanim Partia Republikańska przejęła kontrolę nad obiema izbami Kongresu i Białym Domem. Od tego czasu papiery spadły o prawie 4 proc. w porównaniu z tym poziomem w związku z obawami, że polityka prezydenta elekta Donalda Trumpa dotycząca niskich podatków i wysokich ceł będzie napędzać inflację.

– To połączenie wyprzedaży banków i funduszy emerytalnych przed wyborami w USA w Japonii – ryzyko wygranej Trumpa i oczekiwania na wyższą rentowność w USA pogorszyły sentyment do obligacji – powiedział Shoki Omori, główny specjalista ds. strategii ds. Japonii w Mizuho Securities Co. Tokio. – Tym bardziej w Chinach, gdzie ryzyko geopolityczne było prawdziwym problemem, co skłoniło inwestorów do porzucenia także obligacji skarbowych.