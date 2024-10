Zamknij oczy i kupuj akcje największych amerykańskich spółek

Komentarze Blocka pojawiają się w obliczu odnowionego optymizmu inwestorów wobec grupy czołowych firm technologicznych – Tesla Inc., Apple Inc., Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Nvidia Corp. i Meta Platforms Inc. – po słabym kwartale, kiedy obniżka stóp procentowych przez Rezerwę Federalną pobudziła przepływ do innych sektorów.

Dla Blocka Chiny to rynek nieinwestycyjny

S&P 500 właśnie zakończył szósty tydzień z rzędu wzrostów dzięki solidnym zyskom przedsiębiorstw i oznakom, że największa gospodarka świata radzi sobie nieźle. Amerykański wskaźnik referencyjny ustanowił w tym roku 47 rekordów zamknięcia, a prawie jedna trzecia jego składników osiągnęła w zeszłym tygodniu najwyższe wartości od 52 tygodni.

– Dopóki rynek pracy w USA będzie w miarę silny – a rzeczywiście jest – nie zaobserwuje się odpływu środków – powiedział Block. – Będziecie po prostu nadal widzieć napływy kapitału, zwłaszcza w przypadku spółek o największej wadze w indeksie S&P 500 – dodał.

Powtórzył swoją niechęć do Chin – rynku, który nazwał „nieinwestycyjnym”. Długoletni sceptyk wobec Chin i jeden z najsłynniejszych zwolenników krótkiej sprzedaży akcji tego kraju wolał zamiast tego inwestować w Wietnamie, gdzie Muddy Waters uruchomił fundusz zajmujący wyłącznie pozycje długie.

Pomimo niedawnego rajdu wywołanego atakiem stymulacyjnym Pekinu Block stwierdził, że kwestie ładu korporacyjnego, „kapryśności” polityki i kwestie geopolityczne pozostają dużymi przeszkodami.

– Z perspektywy średnio- i długoterminowej po raz kolejny po prostu nie widzę sensu przeznaczania pieniędzy na rzecz Chin – powiedział Block, dodając, że nie ma opinii na temat Chin w perspektywie krótkoterminowej.