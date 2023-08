Kościół mormoński jest wielkim potentatem inwestycyjnym

Czy gdy widząc na ulicach młodych, ubranych w białe koszule mormońskich misjonarzy próbujących łamaną „amerykańską” polszczyzną zachęcić nas do zapoznania się z ich wizją zbawienia, zdajemy sobie sprawę, że reprezentują oni bajecznie bogatą organizację? Organizację, która ma własny fundusz inwestycyjny posiadający więcej gotówki niż giganty z branży technologicznej? Ten fundusz nosi nazwę Ensign Peak Advisors. Jego wartość jest szacowana na 175 mld USD. To więcej, niż wynosi portfel gotówki oraz inwestycji netto Microsoftu (106 mld USD), Google’a (100 mld USD) czy Apple’a (57 mld USD). To również więcej, niż posiada wiele państwowych funduszy inwestycyjnych. Jego finanse są przy tym dosyć nieprzejrzyste. Wszak w lutym 2023 r. amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ukarała Ensign Peak Advisors i Kościół mormoński łącznie 5 mln USD grzywny za ukrywanie przez 20 lat w sieci spółek wydmuszek portfela akcji wartego 32 mld USD.