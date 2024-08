Płynność z carry trade jenem napłynęła zapewne do indeksu Mag7

Carry trade wykorzystuje niskie stopy procentowe w jednym kraju do inwestowania w aktywa o wyższej stopie zwrotu za granicą. Strategia opiera się na różnicy, czyli „przeniesieniu” pomiędzy niskokosztową stopą oprocentowania kredytu a inwestycjami o wyższej stopie zwrotu.

UBS wyjaśnia jednak, że takie podejście może przynieść odwrotny skutek, jeśli waluta finansowania ulegnie gwałtownej aprecjacji, jeśli luka w stopach procentowych zmniejszy się lub jeśli spadnie zwrot z zainwestowanych aktywów.

– Strategia zyskała na znaczeniu około 1999 r., kiedy Bank Japonii obniżył stopy procentowe do zera w odpowiedzi na utrzymującą się deflację – zauważają stratedzy.

Jen jest preferowany w transakcjach carry trade ze względu na utrzymujące się niskie stopy procentowe w Japonii, a nawet eksperymentuje ze stopami ujemnymi do marca 2024 r. Z kolei frank szwajcarski, kolejna potencjalna waluta finansowania, odnotował bardziej znaczące podwyżki stóp procentowych, co zmniejszyło jego atrakcyjność. Tolerancja Japonii na deprecjację jena jeszcze bardziej zwiększa atrakcyjność jena w transakcjach typu carry trade.

Jen zasilił Wspaniałą Siódemkę

Wygląda na to, że wpływy z carry trade jenem zasiliły indeks Mag7. "Magnificent Seven" to sformułowanie,. które ukuł analityk Bank of America, Michael Hartnett 2023 r., komentując siedem firm powszechnie wysoko ocenianych za ich dominację na rynku, wpływ technologiczny oraz zmiany w zachowaniach konsumentów i trendach gospodarczych: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, NVIDIA i Tesla. Ich działalność obejmuje cztery sektory: usługi technologiczne, technologie elektroniczne, handel detaliczny i dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Działają w następujących branżach: oprogramowanie/usługi internetowe, sprzęt telekomunikacyjny, sprzedaż detaliczna w Internecie, oprogramowanie pakietowe, półprzewodniki i pojazdy silnikowe.

Mag7 to indeks wskaźnikowy oparty na skumulowanej wartości rynkowej Magnificent 7. Wartości indeksu oblicza się, biorąc średnią ważoną siedmiu akcji w stosunku do ich kapitalizacji rynkowej - czyli mnożąc całkowitą kwotę pozostających do spłaty zapasów w każdym okresie barowym przez OHLC w tym okresie dla każdej akcji i dzieląc tę wartość przez łączną sumę pozostających do spłaty zapasów dla siedmiu korporacji. OHLC jest brany pod uwagę w przypadku przedłużonej sesji giełdowej.