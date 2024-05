Dow Jones Industrial przebił 40 000 punktów

https://pbs.twimg.com/media/GNt0N_gXkAElDRb?format=jpg&name=900x900

Jak obliczył Bloomberg, wzrost o 10 000 punktów zajął prawie 42 miesiące, co stanowi najszybszy wynik spośród poprzednich etapów. Indeks potrzebował 908 sesji handlowych, aby osiągnąć 40 000, czyli znacznie mniej niż 999 sesji potrzebnych do osiągnięcia 30 000 z 20 000. To dużo szybciej w porównaniu do ponad 5000 dni handlowych, aby osiągnąć 20 000 z 10 000. Dow Jones po raz pierwszy osiągnął poziom 10 000 w marcu 1999 r.

W czwartek średnia wartość największych blue chipów osiągnęła poziom 40 051,05, co stanowiło kulminację hossy, która rozpoczęła się w październiku 2022 r. Na początku tego roku indeks zbliżył się do poziomu 40 000, zanim wytrąciło go lekkie kwietniowe wycofanie w związku z obawami o wysokie stopy procentowe. Rajd został wznowiony w maju pod wpływem dobrych wyników finansowych i słabych odczytów inflacji.

Ostatecznie składający się z 30 spółek Dow zakończył dzień spadkiem o 38,62 punktu, czyli 0,1 proc., zamykając się na poziomie 39 869,38.