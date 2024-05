Turcja musi opanować deficyt obrotów bieżących

· Niezadłużony napływ kapitału zagranicznego na poziomie 0,7 mld USD dzięki BIZ (brutto) na poziomie 0,4 mld USD i zakupom na rynku akcji na kwotę 0,2 mld USD.

· Ruchy mieszkańców spowodowały odpływ inwestycji portfelowych o wartości 1,5 mld USD i wychodzących BIZ o wartości 0,6 mld USD.

W pierwszym kwartale 2024 r. napływ nierezydentów zasadniczo nie zmienił się w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. i wyniósł około 17 mld USD, natomiast wzrosło przejmowanie aktywów przez lokalnych mieszkańców za granicą, co przyczyniło się do spadku zidentyfikowanych przepływów netto (4,3 mld USD, 11,4 USD miliardów w zeszłym roku). Odpływy wynikające z błędów i pominięć netto wzrosły do ​​16,1 mld USD w porównaniu z 1,1 mld USD w roku ubiegłym. Pomimo silnego ożywienia salda obrotów bieżących z -24,6 mld USD do -10,9 mld USD, oficjalne rezerwy spadły o 22,7 mld USD wobec spadku o 14,3 mld USD w roku ubiegłym.

Handlowe ożywienie

Ogólnie rzecz biorąc, poprawę deficytu na rachunku obrotów bieżących w marcu można przypisać kontynuacji ożywienia deficytu w handlu zagranicznym, choć tendencja spadkowa, która rozpoczęła się po szczytowym poziomie w lipcu ubiegłego roku, straciła dynamikę. Z tymczasowych danych celnych opublikowanych przez Ministerstwo Handlu wynika, że ​​deficyt handlu zagranicznego wzrósł w kwietniu o około 13 proc. do 9,9 mld USD. Dane sugerują przejściowy wzrost rachunku bieżącego, ponieważ wpływ niedawnego zaostrzenia polityki pieniężnej przez bank centralny na równoważenie czynników popytowych prawdopodobnie będzie korzystny dla perspektyw zewnętrznych. Dodatkowo oczekuje się, że trwające ożywienie światowej aktywności gospodarczej będzie miało korzystny wpływ na turecki eksport, a tym samym na saldo obrotów bieżących. Z drugiej strony wzrost światowych cen surowców, w szczególności cen energii, może ograniczyć spowolnienie importu. Na rachunku kapitałowym frekwencja w pierwszym kwartale była stosunkowo słaba, choć najnowsze dane wskazują na ponowne przyspieszenie napływu środków w związku z rosnącym apetytem inwestorów zagranicznych na tureckie aktywa pod wpływem wyraźnych komunikatów CBT i rządu ws. kontynuacja restrykcyjnej polityki monetarnej i fiskalnej.

Rządowe działania

Po stronie fiskalnej minister skarbu i finansów Mehmet Şimşek zapowiedział pakiet działań obejmujący cięcia zakupów towarów i usług oraz wydatków inwestycyjnych, które mają zapanować nad pogłębianiem się deficytu budżetowego i pomóc w dezinflacji, sygnalizując jednocześnie dodatkowe działania w nadchodzący okres. W związku z tym rząd zakłada, że ​​w tym roku relacja deficytu budżetowego do PKB będzie zbliżona do poziomu zrealizowanego w 2023 r. (5,2 proc.) lub niższa. Sygnał Simseka dotyczący zwiększonego wsparcia polityki fiskalnej na rzecz dezinflacji wskazuje, że dla rządu priorytetem jest zamrożenie wydatków w celu kontroli deficytu budżetowego, a nie działania zwiększające dochody w perspektywie krótkoterminowej, w związku z czym prawdopodobnie nie nastąpi znacząca korekta cen energii elektrycznej i gazu ziemnego do czasu, gdy inflacja osiągnie wyraźny trend spadkowy.