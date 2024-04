Jen odbija po pierwszym spadku powyżej 160 jenów za dolara od 1990 r.

– Rynek jest bardzo niestabilny i przy niewielkiej płynności jen staje się przedmiotem ostrej gry – powiedział Rodrigo Catril, strateg w National Australia Bank. – Dodatkowym czynnikiem jest ryzyko interwencji – dodał.

– W przypadku braku interwencji niebezpieczne byłoby złapanie spadającego noża, zwłaszcza że Fed prawdopodobnie zasygnalizuje dłuższe oczekiwanie na obniżki – powiedziała Fiona Lim, starszy strateg w Malayan Banking Bhd. – Dolar zdecydowanie ma dynamikę – jen zdecydowanie przekroczy poziom 160, a rynki testują tolerancję Japonii na gwałtowny spadek jena – dodała.

Commonwealth Bank of Australia podał, że oczekuje się, że japońskie Ministerstwo Finansów opublikuje we wtorek swoje statystyki dotyczące interwencji na rynku za okres od 28 marca do 26 kwietnia. Stwierdził jednak, że „nie widzieliśmy żadnych doniesień medialnych potwierdzających interwencję”.

– Dzisiejsza zmienność jena może odzwierciedlać nieśmiałość rynków w obliczu małej płynności. Jest mało prawdopodobne, że otrzymamy dzisiaj uwagi od japońskich urzędników, ponieważ Japonia jest na wakacjach – stwierdził bank.

Władze japońskie wielokrotnie ostrzegały przed „nadmiernymi” ruchami jena, ale nie wydały żadnych oficjalnych komunikatów o wzmocnieniu waluty. Niektórzy obserwatorzy rynku podejrzewali, że władze zainterweniują na poziomie 155, ale w zeszłym tygodniu jen przekroczył tę granicę.

Waluta traci na wartości wraz z utrzymującym się umocnieniem dolara w związku z odsunięciem oczekiwań Rezerwy Federalnej na obniżki stóp procentowych. Preferowany przez Fed wskaźnik inflacji okazał się w piątek nieco wyższy niż oczekiwano, co podkreśliło trudności, jakie napotyka amerykański bank centralny w walce z utrzymującą się inflacją.