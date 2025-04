WTO: USA niszczą swój eksport. Cła są dźwignią o niezamierzonych konsekwencjach

Najnowsza prognoza oznacza odwrócenie sytuacji z 2024 r., kiedy to wolumen światowego handlu towarami wzrósł o 2,9 proc., gdy PKB wzrósł o 2,8 proc., co czyni rok 2024 pierwszym rokiem od 2017 r. (z wyłączeniem pandemii), w którym handel towarami rósł szybciej niż PKB.

Dokąd Chiny wyślą swoje towary? Zagrażają rynkom trzecim

Zakłócenia w handlu między USA a Chinami spowodują znaczne przekierowanie handlu, budząc obawy rynków trzecich o zwiększoną konkurencję ze strony Chin. - Przewiduje się, że eksport chińskich towarów wzrośnie o 4 – 9 proc. we wszystkich regionach poza Ameryką Północną, ponieważ handel zostanie przekierowany. Jednocześnie oczekuje się, że import z Chin do USA gwałtownie spadnie jeśli chodzi o tekstylia, odzież i sprzęt elektryczny, tworząc nowe możliwości eksportowe dla innych dostawców zdolnych do wypełnienia luki.

Ponadto przywrócenie amerykańskich ceł mogłoby poważne zaszkodzić biedniejszym krajom zorientowanym na eksport (LDC), których gospodarki są szczególnie wrażliwe na zewnętrzne wstrząsy gospodarcze ze względu na koncentrację handlu na niewielkiej liczbie produktów, a także ograniczone zasoby do radzenia sobie z niepowodzeniami. Mogą one jednak skorzystać na przekierowaniu handlu, ponieważ ich struktura eksportu jest podobna do chińskiej, zwłaszcza w przypadku tekstyliów i elektroniki.

Jak działają wysokie cła?

Przy okazji wystawienia negatywnego świadectwa polityce Trumpa, WTO tłumaczy też, jak działa globalny handel: Wysokie cła bezpośrednio wpłyną na wolumen obrotu towarowego, prowadząc do słabszego popytu na usługi transportu towarowego i logistyki w portach i na lotniskach, które stanowią większość całego transportu. Podróże międzynarodowe, w szczególności podróże rekreacyjne, mogą być pierwszym sektorem dotkniętym niepewnością gospodarczą, ponieważ uznaniowe wydatki na wycieczki i zakwaterowanie mogą zostać łatwo ograniczone. Ucierpią też różne usługi pośrednie wspierające handel towarami.