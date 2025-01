Kruk chce być jak bolid Formuły 1

Patrząc na piątkową reakcję rynkową, można powiedzieć, że strategia opublikowana przez firmę windykacyjną Kruk, została przyjęta dość chłodno. W drugiej połowie dnia akcje spółki na GPW traciły na wartości około 3 proc. Mimo tego, część analityków uważa, że akcje Kruka mogą być dobrą inwestycją. - Strategia jest jak najbardziej w zasięgu Kruka i jest zgodna z naszymi założeniami – wskazują analitycy BM mBanku. - Jednocześnie program motywacyjny, który wskazuje na oczekiwaną trajektorię zysku przed opodatkowaniem przyjętą przez zarząd (CAGR 8 proc. - 12 proc.), jest wyższy niż nasza obecna prognoza, co dalej pole do potencjalnego wzrost. Nasze obecne prognozy sugerują także, że istnieje znaczny potencjał wzrostu wyceny Kruk, nawet bez dodatkowego wzrostu założonego w programie motywacyjnym dla kadry kierowniczej – podkreślają eksperci BM mBanku.

Kruk chce podwoić biznes

Kruk w przedstawione strategii na lata 2025 – 2029 zakłada, że inwestycje w nowe pakiety wierzytelności wyniosą w ciągu pięciu lat około 15 mld zł. Firma chce także zainwestować około 500 mln w transformację cyfrową. Zakłada także wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Ma ona wynosić co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto.

- Będziemy dalej i chcemy dalej rosnąć, ale także dzielić się zyskiem. Chcemy to zrobić przy bezpiecznym poziomie zalewarowania firmy, koncentrując się głównie na tych biznesach i geografiach, które znamy, na których odnosimy sukcesy. Podwojenie zysku, podwojenie bilansu jest absolutnie realne i nad tym będziemy pracować - wskazywał podczas konferencji Piotr Krupa, prezes Kruka.

Firma myśli także o dalszej ekspansji zagranicznej. Obecnie szczególną uwagę przykłada do rynku francuskiego. - Na tę chwilę spłaty z portfeli są tam wyższe od tego co zakładaliśmy. Francja to kolejny dom dla Kruka, to rynek, na którym zamierzamy inwestować - mówiła Urszula Okarma, członek zarządu Kruka. W dalszej przyszłości firma nie wyklucza także i ekspansji na Wielką Brytanię czy też Stany Zjednoczone. - Już podjęliśmy działania, by trochę więcej dowiedzieć się, jak funkcjonują te dwa największe rynki sprzedaży wierzytelności detalicznych niezabezpieczonych. Z tego co widzimy, na tych rynkach zwroty z portfeli są nie niższe niż to, co my obserwujemy, a być może w USA są teraz wyższe – podkreślał Michał Zasępa, członek zarządu Kruka.