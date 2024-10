Firma windykacyjna Best powtórzyła sukces Kruka. Tak, jak wrocławska spółka, Best bez problemu znalazł nabywców na oferowane obligacje. Z zakończonej niedawno emisji papierów dłużnych udało mu się pozyskać od inwestorów indywidualnych 60 mln zł.

Popyt na papiery wyniósł ponad 114 mln zł. – Jesteśmy zbudowani bardzo dobrym przyjęciem oferty obligacji Best przez szerokie grono inwestorów. To już jest trzecia z rzędu oferta Best z tak wysoką nadsubskrypcją. Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć pod zakup nowych portfeli na rynki polskim i włoskim. Deklarujemy przy tym niezmiennie, że naszym nadrzędnym celem na najbliższe lata jest dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności na obu rynkach. Zamierzamy pozostać aktywni na rynku obligacji, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ze strony inwestorów – komentuje Krzysztof Borusowski, prezes firmy Best.

Żabka na pomoc windykatorom

Wiele jednak wskazuje na to, że ofercie obligacji firmy Best pomogła oferta akcji Żabki. W niej inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na około 3,4 mld zł z czego ponad 3 mld zł wróciły później na ich rachunki maklerskie. Oferta obligacji firmy Best trwała zaś jeszcze po IPO Żabki. Podobnie było w przypadku Kruka, który z ostatniej emisji pozyskał 75 mln zł. Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy o wartości 434 mln zł. Oznacza to, że redukcja zapisów wyniosła prawie 83 proc. Na papiery dłużne windykatora zapisało się 1665 inwestorów. - - Po ponad półrocznej przerwie w emitowaniu obligacji, wróciliśmy z sukcesem do aktywności na rynku papierów dłużnych. Popyt przerósł nasze oczekiwania - o 359 mln zł przewyższył wartość oferty i to przy marży niższej o cały punkt procentowy w stosunku do serii, jakie wyemitowaliśmy do inwestorów indywidualnych w okresie ostatnich dwóch lat– komentował wtedy Piotr Krupa, prezes Kruka.