Podczas wtorkowej sesji akcje Żabki zyskują 2 proc. Obecnie ich wycena wynosi 21,7 zł. Od rana właściciela zmieniły akcje o wartości przekraczającej 27 mln zł. To już drugi dzień solidnego zachowania notowań Żabki po kilku słabych dniach po debiucie. Po dzisiejszych zwyżkach kurs przebił poziom ceny z IPO, czyli 21,5 zł.

Żabka wchodzi do mWIG40

Po dzisiejszej sesji dojdzie do zmian w składzie indeksów. mWIG40 opuści spółka GreenX (według wcześniejszych informacji miała to być Celon Pharma), a z sWIG80 wypadnie Action. Do indeksu mWIG40 dołączy natomiast Żabka. Praktyka pokazuje, że często przed zmianami w indeksach notowania spółek awansujących idą w górę, co ma związek z popytem wygenerowanym przez fundusze odwzorowujące skład indeksów.

Jeszcze przed debiutem Żabki pojawiały się spekulacje, że spółka może dołączyć w ramach rewizji nadzwyczajnej do WIG20, ale teraz wiadomo już że w tym roku nie ma na to szans. Według analityków pierwsza realna data to marzec 2025 r.

Czy Żabka da zarobić?

Akcje Żabki w IPO sprzedawał fundusz CVC po cenie maksymalnej z przedziału 20-21,5 zł zarówno w transzy dla inwestorów indywidualnych jak i dla instytucjonalnych. W obu transzach akcje cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Rynek spodziewał się udanego debiutu, ale okazał się on raczej rozczarowaniem. Na finiszu pierwszej sesji kurs wyniósł 21,5 zł, czyli tyle co w IPO. W kolejnych dniach osuwał się jeszcze niżej, spadając nawet poniżej 19 zł. Potem zaczął lekko odbijać. Pierwsze solidne (ponad 5 proc.) wzrosty były widoczne dopiero wczoraj. Podobnie jak dziś, towarzyszył im wysoki obrót.