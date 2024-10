Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 2,6 mld zł co oznacza wzrost o 14 proc. r/r. EBITDA gotówkowa wyniosła 1,77 mld zł, więcej o 9 proc. r/r. Po trzech kwartałach 2024 Kruk osiągnął przychody na poziomie 2,33 mld zł co z kolei oznacza wzrost o 21 proc.

- Jestem bardzo zadowolony z wypracowanego wyniku – zarówno na poziomie spłat, jak i przychodów. Każdy z segmentów geograficznych pozytywnie kontrybuował do EBITDA i do EBITDA gotówkowej– wskazuje Piotr Krupa, prezes Kruka. - Zgodnie z naszymi szacunkami, poziom zarówno zysku netto, jak i EBITDA gotówkowej są najwyższe w historii wyników pierwszych trzech kwartałów. W ciągu dziewięciu miesięcy wypracowaliśmy już 97 proc. wyniku całego zeszłego roku – dodaje Krupa.

Kruk zainwestował w pakiety wierzytelności 1,64 mld zł. 67 proc. inwestycji pochodziły spoza Polski. Wskaźniki zadłużenia dług netto do EBITDA gotówkowa wyniósł 2,5, a rentowności kapitałów ROE wyniosła 27 proc.

Kruk nie zamierza się zatrzymywać

- Kruk radzi sobie świetnie i chcemy wykorzystać najlepiej możliwości rynkowe. Inwestujemy na każdym z czterech dużych rynków Krukaa. Cieszymy się z dobrego dostępu do finansowania, zarówno bankowego jak i rynku obligacji, a ostatnia redukcja zapisów na papiery Kruka przekroczyła nasze najśmielsze oczekiwania. Dla mnie to przejaw pozycji Kruka na rynku i naszej wiarygodności. Przed nami ostatni kwartał, który zazwyczaj jest najintensywniejszym okresem w roku pod kątem inwestycji. Zarówno operacyjnie, jak i finansowo jesteśmy do niego przygotowani. – podkreśla Piotr Krupa.