Chociaż polski rynek kapitałowy żyje obecnie ofertą publiczną akcji Żabki (zapisy dla inwestorów indywidualnych trwają do 9 października do godz. 15.00), to firma windykacyjna Kruk postanowiła przypomnieć o sobie tym, którzy inwestują w obligacje korporacyjne. W poniedziałek ruszają zapisy na papiery dłużne spółki. Potrwają one 18 października. Spółka chce pozyskać z rynku 75 mln zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 3,0 punktu procentowego w skali roku. W obecnym okresie odsetkowym daje to oprocentowanie na poziomie 8,84 proc.

Kruk zaoferuje obligacje inwestorom indywidualnym

- Wracamy z ofertą skierowaną do inwestorów zainteresowanych naszymi obligacjami. Mamy dobry dostęp do finansowania bankowego i mocny operacyjny cash flow. W pierwszej połowie 2024 mieliśmy 603 mln zł zysku netto i 900 mln zł inwestycji. Pozycja Kruka jest bardzo dobra i przygotowujemy się do intensywnej, jak zwykle, końcówki roku. Kontynuujemy rozwój i transformację technologiczną skupiając się na 4 najważniejszych rynkach europejskich – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka.

Na obligacje Kruka będzie można się zapisać w następujących instytucjach: