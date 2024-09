Spółki odzyskujące długi wciąż utrzymują się na fali wznoszącej

– Podaż utrzymuje się na stałym poziomie i nie widać w tym aspekcie żadnych zagrożeń. Transakcje robione są jednak po relatywnie wysokich cenach. Jest to pochodna konkurencji, poziomu podaży portfeli i ich jakości. Na rynku bankowym widzimy utrzymujący się udział kredytów nieregularnych na mniej więcej stałym poziomie. Ta sytuacja będzie się utrzymywała, dopóki nie zwiększy się akcja kredytowa. W 2023 r. widzieliśmy jej dołek i od tego czasu zaczęła odbijać, chociaż sierpniowe dane też każą zachować ostrożność – mówi Borusowski.

– Nie spodziewamy się, aby rynek polski jakoś znacząco urósł, ale nadal będzie to silny rynek – podkreślała też ostatnio Barbara Rudziks z Kredyt Inkaso.

600 mln zł – tyle według firmy Best wydały na rynku polskim spółki windykacyjne na zakup niezabezpieczonych portfeli wierzytelności w I półroczu.

To też jest zapowiedź nowych inwestycji. Inna sprawa, że polskie firmy to już nie tylko krajowy rynek. Kredyt Inkaso mocno liczy chociażby na wzrost biznesu w Rumunii. Best odważniej już nie tylko mówi, ale także działa we Włoszech.

– W I półroczu nasze inwestycje (wyniosły one 179 mln zł – red.) rozłożyły się niemal po równo na Polskę i Włochy. Chcemy, aby za trzy lata około 25 proc. naszych spłat pochodziło już z rynku włoskiego – zdradza Marek Kucner, członek zarządu firmy Best. Jednocześnie windykator puszcza oko do rynku, sugerując, że jego ekspansja zagraniczna nie skończy się na Półwyspie Apenińskim. Podobną taktykę przyjął też Kruk.

Obecnie firma testuje możliwości rynku francuskiego, a jednocześnie daje do zrozumienia, że w kolejnych latach może kontynuować zagraniczne podboje. Obecnie skupia się jednak na możliwościach, jakie daje rynek włoski oraz hiszpański.